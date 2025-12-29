Они снимали Исаакиевский собор с телеги: как выглядела фотостудия XIX века, и почему это был подвиг

Появление фотографии — или “светописи”, как ее тогда называли, — стало настоящей революцией в способах фиксации реальности.

В январе 1839 года французская Академия наук объявила миру о триумфе Луи Дагера и Нисефора Ньепса — изобретении дагеротипии.

Этот метод, представлявший собой изображение на посеребренной медной пластине, был уникален тем, что он “всегда существовал в единственном экземпляре, являя собой — в зависимости от угла зрения — и негатив, и позитив в одном лице”.

Практически одновременно развивалась и альтернативная, более тиражируемая ветвь — негативно-позитивный процесс Генри Тальбота, позволявший получать изображение на бумаге.

Первые кадры Невы: от собора до передвижной студии

Петербург принял новую технологию уже в октябре того же 1839 года. Журнал «Сын Отечества» зафиксировал исторический момент: подполковник путей сообщения господин Теремин сфотографировал Исаакиевский собор.

К сожалению, этот первый известный снимок не сохранился, но за ним последовали другие опыты, которые с невиданной ранее точностью донесли до потомков облик имперской столицы.

Видовая съемка в ту эпоху была настоящим подвигом. Громоздкое оборудование требовало использования телеги, которая служила одновременно и передвижной лабораторией для проявления негативов.

Мастера пейзажа: Бианки, Лоренс и Фелиш

Одним из первых, кто начал создавать видовые запечатления имперской столицы, был Джованни (Иван) Бианки. Итальянец по происхождению, запечатлел Петербург и его пригороды с 1850-х по 1870-е годы.

К середине 1850-х Бианки отснял около 60 видов города, подарив возможность увидеть столицу, “когда городу едва исполнилось 150 лет”.

Не менее значимый вклад внес Альфред Лоренс. В 1860–1870-х годах он, подобно Бианки, целенаправленно занимался фотографированием города и его окрестностей.

Отдельного упоминания заслуживает Альберт Фелиш. Открыв в 1865 году портретное ателье, он быстро осознал, что настоящий успех ждет его в съемке на открытом воздухе.

Виды города через объектив Фелиша пользовались огромным спросом: их активно приобретали как туристы, так и сами петербуржцы.

Портрет как высочайшее искусство

В XIX веке главенствующим жанром, безусловно, оставался портрет. В Петербурге работали десятки выдающихся мастеров.

Среди них выделяется Сергей Львович Левицкий — “фотограф двух императоров”. Он имел честь снимать как Александра II, так и французского монарха Наполеона III.

Левицкий оставил потомкам галерею портретов всех российских императоров вплоть до Николая II, а также собрание образов великих русских литераторов.

Городские типы: социальная панорама на пленке

В 1860-е годы активно развивался жанр, запечатлевший представителей различных социальных слоев — так называемые городские типы. Это могли быть кучеры, трубочисты, разносчики или солдаты.

Эти постановочные снимки, часто сделанные на улицах, активно покупались путешественниками в качестве сувениров.

Иоганн Монштейн и Вильям Каррик — два имени, связанные с этим направлением, оставившие нам “замечательную галерею образов жителей Петербурга 1860–1870-х годов”.

Репортаж и царская семья

К началу XX века фотография шагнула в сторону репортажа. Карл Булла стал одним из самых известных мастеров, снимавшим буквально все, что происходило в меняющемся Петербурге.

В то же время, эксклюзивным правом на фиксацию царской семьи последнего императора Николая II обладал Александр Карлович Ягельский, работавший под фирмой «К. Е. фон Ган и Ко».

С момента своего появления фотография в Петербурге не прекращала эволюционировать, осваивая новые жанры и технологии, и по сей день продолжает оставаться мощным инструментом документирования жизни города.

