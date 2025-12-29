Дом с нечистью: Северный модерн, что смотрит на Петербург с Садовой

На перекрестке Садовой улицы и Вознесенского проспекта возвышается здание, чье величие и достоинство одновременно пугают и восхищают.

Дом городских учреждений — монументальная постройка, чья архитектура отсылает к величию Туманного Альбиона, но несет в себе нечто совершенно уникальное, петербургское.

Его угловая башня возвышается над перекрестком, являясь доминантой ландшафта.

Рождение амбициозного проекта

История этого грандиозного строения началась в 1903 году, когда Городская управа объявила конкурс.

Целью было собрать в одном месте все казенные ведомства столицы, что потребовало объединения двух смежных участков, объясняющих двойной адрес дома — Садовая, 55-57.

Первоначальный проект Александра Дмитриева оказался слишком амбициозным — он превышал заданную высоту в 11 саженей. Архитектурный замысел, требующий монументальности, оказался под угрозой срыва из-за градостроительных ограничений.

Решение нашлось в проекте “серебряного призера” — Александра Лишневского. Проект подошел идеально, позволив сохранить задуманную масштабность и гармонию.

Архитектор, который не хотел уезжать

Александр Львович Лишневский, выпускник Академии художеств, в начале карьеры не смог найти своего места в столице и уехал набираться опыта в Елисаветград (ныне Кропивницкий).

Однако в 1901 году он вернулся, и Дом городских учреждений стал его первой по-настоящему громкой работой в Петербурге — ратушей в стиле северный модерн. Если бы Лишневский не создал ничего более, его имя все равно вошло бы в историю.

Позднее в его портфолио появились дом у Пяти углов и дом с Мефистофелем на Лахтинской. В “лихие годы” архитектор отказался от эмиграции, мотивируя это так:

“я не могу забрать свои дома с собой”.

Фасад: готика, модерн и каменные стражи

Фасад здания представляет собой сложный сплав — модерн здесь смешивается с готикой и неоренессансом, что характерно для смелых экспериментов Лишневского. Доминантой служит угловая башня с часами.

По бокам от нее расположены щипцы, украшенные парами огромных филинов — “рекордсменами” по высоте среди скульптур этого типа в городе, их рост составляет 1,80 м.

Оригиналы скульптур, к сожалению, были утеряны, но в 2009 году их восстановили. Интересная асимметрия наблюдается и здесь: со стороны Вознесенского проспекта “два филина”, а со стороны Садовой улицы — один, рядом с башней.

На последнем щипце “населен” целый ряд грифонов.

Композиция фасада четко разделена на три условных “слоя” по этажности. Характерной чертой модерна служат окна и эркеры разнообразной формы, изобилующие декором.

Среди этого декора выделяется фирменная “чертовщина” Лишневского — химеры с раскрытыми пастями. Для смягчения этого грозного облика архитектор добавил “обезьянок, но тоже с недобрым взглядом”.

Внутреннее убранство и казенное назначение

В 1913 году здание служило домом для поразительного количества ведомств — от Центрального отделения городского ломбарда и Городской типографии до шести камер мировых судей и Комиссии по водоснабжению столицы.

Здесь же располагались училища и Городской музей. Плюс — квартиры для служащих. В советское время и поныне дом остается “казенным”, вмещая МФЦ и Налоговую инспекцию.

Чтобы оценить внутреннее убранство, рекомендуется посещать его в рабочее время:

“приходите до 18.00 в рабочий день”.

Дворовое пространство, доступное через арку, менее богато декором, однако и здесь есть свои особенности. Гигантские эркеры выдаются по северной и южной сторонам, а между 4-м и 5-м этажами “живут летучие вампиры”.

Западный и восточный фасады кажутся текучими: один выпуклый, другой, наоборот, вогнутый, и там можно заметить скульптуры “вурдалаков” и представителей кошачьих.

Несмотря на скромность дворовых парадных, откуда можно подняться на последний этаж, вид оттуда открывается захватывающий — на спящие спины филинов и на панораму города.

