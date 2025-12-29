Городовой / Полезное / Хозяйки из них никудышные: по 10 вещам на кухне можно вычислить непутевых жен
Хозяйки из них никудышные: по 10 вещам на кухне можно вычислить непутевых жен

Опубликовано: 29 декабря 2025 10:27
Кадр из сериала «Реальные пацаны»

Гости сразу поймут, что в этой семье есть проблемы.

Вас выдает не разбитая чашка, а дверь холодильника, облепленная старыми чеками и рекламными магнитами. И это только начало. Давайте честно: некоторые вещи на кухне кричат о бардаке громче, чем забытая в раковине гора посуды.

Первое, что бросается в глаза профессионалу — «кладбище» неработающей техники. Тостер, которым не пользовались с прошлой Пасхи, или соковыжималка, ставшая пылесборником, — это не ностальгия, а груз. Если гаджет не включался чаще раза в месяц, ему пора в утиль.

Загляните в шкаф. Набор разнокалиберных специй в полупустых, запыленных баночках — верный знак кулинарного разгильдяйства. Часто используемые приправы достойны органайзера, а редкие — закрытой полки.

И главный враг гигиены и эстетики — разделочные доски с глубокими царапинами и потемневшей поверхностью. Они не просто портят вид, они могут таить в бороздках больше жизни, чем ваш холодильник. Меняйте их без сожаления.

Вывод прост: кухня — не музей наследственного хлама и не склад «на всякий случай». Это рабочая зона, где каждая вещь должна иметь право на место по двум критериям: ей регулярно пользуются или она искренне радует глаз. Все остальное — балласт.

Игорь Мустафин
