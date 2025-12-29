«Говорящие могилы»: некрополь, стертый с карты Петербурга

Иногда, углубляясь в структуру современного Петербурга, можно наткнуться на невидимые следы давно минувших эпох — места, где бурлила жизнь, а затем наступило забвение.

Одним из таких мест является пространство на Малой Охте, хранящее память о существовавшем здесь некогда приходском кладбище.

Сегодня, когда застройка плотно окружает этот район, лишь редкие артефакты и архивные записи напоминают о тысячах судеб, упокоенных на этой земле.

Рождение некрополя: от церкви до загородного погоста

Точную дату возникновения кладбища установить непросто. В первой половине XVIII века официальной церкви на Малой Охте не существовало, и местное население для отпевания и погребения направлялось на соседнюю Большую Охту.

Ситуация изменилась ближе к концу века, когда в 1778—1781 годах возвели храм в честь святой Марии Магдалины.

Рядом с ним, закономерно, образовалось небольшое приходское кладбище, которое постепенно расширялось, превращаясь в обычный загородный некрополь для местных жителей.

Примечательно, что на Малой Охте в юности жил Николай Помяловский, сын местного священника. После смерти его тело обрело покой именно здесь — на земле, пропитанной воспоминаниями его детства и юности.

Позднее, в 1913 году, благодарные земляки увековечили память литератора, назвав одну из окрестных улиц его именем.

Архитектурные метаморфозы и печальный вердикт

Развитие некрополя шло рука об руку с расширением храма. Ключевым моментом стало обновление здания церкви в 1849 году по проекту архитектора Небольсина.

Были добавлены приделы, обновлена колокольня, и храм приобрел более величественный вид. Однако стремительное развитие Петербурга требовало места.

К началу XX века комиссии стали обследовать кладбище, приходя к выводу о его дальнейшей невозможности: “Нехватки пространства и общего запустения” было достаточно для вынесения вердикта.

Закрытие было запланировано, но затянулось.

Окончательное решение о ликвидации некрополя и сносе церкви было принято советским правительством только в 1938 году. Это решение вызвало протесты — местные жители составили коллективное письмо, но судьба была предрешена.

Большая часть надгробий и останков была перенесена, а многое утрачено навсегда.

Потерянное наследие и скрытые артефакты

Сегодня, прогуливаясь по современным кварталам Малой Охты, сложно представить то былое скопление поколений. Лишь немногие свидетельства указывают на прошлое.

Например, памятник Николаю Помяловскому теперь находится на знаменитых «Литераторских мостках». Тем не менее, недавно учёные обнаружили остатки древних захоронений, которые остались на месте бывшего погоста.

Теперь эти артефакты находятся под государственной охраной как объекты культурного наследия.

Говорящие могилы и купеческие тайны

Среди уцелевших надгробий выделяются настоящие исторические реликвии. Привлекает внимание надгробие купчихи Дарьи Грузиновой, ошибочно называемое “кенотафом”.

Это форма надгробия, а сама могила — «говорящая». На старообрядческих памятниках часто встречались длинные обращения. На этом надгробии читается:

«…Молю вас, любезные мои братья и сестры, все мимо ходящие и ты, любезный читатель, помолитесь обо мне Господу Богу».

Рядом покоятся дети Грузиновых, оставившие трогательное послание родителям. Неподалеку стоит большой темный саркофаг купца Ефима Бекренева, доставившего в Петербург колонны для Казанского собора.

Его надпись гласит:

«…Что тоже может служить памятником ему».

Миллионер, масоны и слухи о сатанистах

Захоронение купцов Пикеевых также выделяется разнообразием форм надгробий. Одно из них украшено восьмиконечной звездой Богородицы и всевидящим оком — символом, который часто приписывают масонам.

В 1990-е годы, по словам местных жителей, это место стало притягательным для мистиков, проводивших здесь обряды.

Одной из самых заметных семейных усыпальниц были захоронения купцов Кокоревых. Василий Кокорев — один из богатейших людей XIX века, чье состояние превышало 8 миллионов рублей.

Он был не только предпринимателем, но и меценатом, членом Академии художеств и ярким славянофилом.

Начав с винных откупов, он участвовал в разработке нефтяных скважин в Баку, способствовал строительству железных дорог и открыл прообраз апарт-отелей — Кокоревское подворье.

Он опередил Третьякова, открыв первую галерею русских современников. После смерти его тело старообрядцы “на руках отнесли на Малоохтинское кладбище”.

Наследие кораблестроителя

Среди захоронений конца XX века выделяется могила Виктора Владимировича Ашика — инженера-конструктора, кораблестроителя и одного из первых разработчиков отечественных авианосцев.

Он был обладателем двух Сталинских премий первой степени. Ашик был страстным коллекционером, тратившим все средства на монеты, фарфор и рисунки, завещая свою коллекцию Эрмитажу.

Его супруга пережила его всего на 27 дней, и, как выяснилось позже, часть ценнейшего собрания была расхищена.

Малое Охтенское кладбище — это не просто утраченная территория. Это уникальная страница петербургской истории, зашифрованная в камне и памяти.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.