Восемь лет и три миллиарда: новый музей и редкие экспонаты появятся в Царском Селе
Восемь лет и три миллиарда: новый музей и редкие экспонаты появятся в Царском Селе

Опубликовано: 15 сентября 2025 18:31
Царское село, Китайский театр
Городовой ру

Китайский театр пострадал еще во время Великой Отечественной войны.

В Александровском парке Царского Села возьмутся за восстановление одного из самых загадочных и красивых исторических зданий — Китайского театра.

Он много лет стоял в руинах, а теперь его планируют вернуть к жизни для современного использования.

Китайский театр — история и значение

Китайский театр, или как раньше его называли — «Каменная опера», был построен в 1777–1779 годах архитектором Антонио Ринальди, пишет Фонтанка.

Его зал украшали редкие китайские панно с изображениями золотом на черном лаке, а на занавесе была красивая панорама китайского города.

Театр вмещал более 350 зрителей и славился сложными постановками балетов и опер, которые проходили в его просторном зале.

В начале XX века театру добавили двухэтажные боковые флигели с помещениями для фойе и буфета, а также установили паровое отопление. С 1918 по 1941 год это здание использовалось как музейное помещение.

Пожар и последствия

15 сентября 1941 года во время Великой Отечественной войны театр серьезно пострадал от пожара. Крыша была полностью уничтожена, а уникальные интерьеры сгорели.

Остались только внешние стены, части лестниц, фрагменты полов и отделки. С тех пор здание долго стояло в руинах и постепенно разрушалось, пишет Царское село: ваш путеводитель.

Начало восстановления

В 2022 году были проведены первые противоаварийные работы, которые помогли остановить разрушение здания.

А в сентябре 2025 года на Международном форуме объединенных культур подписали соглашение о восстановлении театра.

Главным инвестором выступил «Газпром», а работы будут проходить совместно с музеем-заповедником «Царское Село», сообщает Интерфакс.

Каким станет театр после реставрации

Планируют вернуть исторический облик театра с сохранением его архитектурных особенностей и одновременно адаптировать здание для современного использования.

Это будет не просто памятник, а современный мультифункциональный музейный комплекс, где посетители смогут познакомиться с историей Царского Села и увидеть редкие музейные экспонаты.

Закончить работы планируют не раньше чем через восемь лет, а финансирование по оценкам может составить около 3 миллиардов рублей.

В ходе реставрации также будут сохранены и элементы, оставшиеся после пожара, чтобы сохранить связь с историей. А также будут выставлены экспонаты, которые ранее не выставлялись для публики.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
