Что нельзя дарить учителю на Новый год: неожиданные запреты, о которых не знали даже отличники

Заместитель главы Общероссийского профсоюза работников образования Михаил Авдеенко отметил, что стоимость новогоднего подарка для учителя не должна превышать 3 тысячи рублей. Если общая сумма окажется выше этой отметки, такой презент можно квалифицировать как взятку по закону. О размере подарка, который допустим, он рассказал в интервью.
В действующем законодательстве не дают конкретного определения «подарка». При этом правила не ограничивают количество поздравительных сувениров, что позволяет вручать учителям несколько предметов на праздник. Однако важно помнить: максимальная сумма — до 3 тысяч рублей за каждый отдельный подарок.
Авдеенко подчеркнул:
«Подарок от всего класса также не должен превышать стоимость 3 тысяч рублей — число дарителей значения не имеет, увеличивать лимит нельзя».
Умножать установленную сумму на количество родителей не допускается.
Эксперт добавил, что вручать учителям наличные не рекомендуется. По его словам, подобная форма поздравлений может вызвать вопросы у проверяющих органов. Для избегания недоразумений желательно сохранять кассовые чеки, подтверждающие цену приобретённых сувениров.
Также советуется, когда возможно, передавать такие подарки педагогам вместе с чеками. В случае необходимости это поможет подтвердить стоимость предмета. Благодаря этому учитель сможет при необходимости защитить себя при финансовых проверках.