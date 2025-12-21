Городовой / Полезное / После корпоратива в офис иду танцуючи: восстанавливаюсь по системе тусовщиков - голова ясная, даже на созвонах не мутит
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Голоса кумиров, руки мошенников: как «известные блогеры» обирают россиян Город
Уходит из БДТ, предпочитает жить не в Петербурге: как живет легендарная Алиса Фрейндлих в 91 год Общество
Войти нельзя — выпустят: на станции метро «Площадь Ленина» закрыли вестибюль №1 для входа Город
Почему в Павловском парке есть мост с "итальянским" именем — и при чём тут утраченный "Крик" Город
Домбай, Архыз и другие российские курортные города, в которых без авто вы увидите 1% красоты Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

После корпоратива в офис иду танцуючи: восстанавливаюсь по системе тусовщиков - голова ясная, даже на созвонах не мутит

Опубликовано: 21 декабря 2025 12:03
после корпоратива
После корпоратива в офис иду танцуючи: восстанавливаюсь по системе тусовщиков - голова ясная, даже на созвонах не мутит
Фото: Городовой.ру

Один минус есть - спустя время все же придется полноценно отдохнуть.

Вы смотрите в зеркало, а оттуда на вас смотжется персонаж из хоррора с опухшими глазами и одним-единственным желанием — никогда больше. Дедлайн на столе, а в голове — только шум и сожаления. Знакомо? Сейчас не время паниковать. Время включать режим маскировки и продержаться до вечера.

Миссия 1: Боремся с последствиями

Забудьте про «волшебную» таблетку. Алгоритм прост:

  1. Гидратация — прежде всего. Алкоголь вымыл из вас всю влагу. Пейте воду или изотоник мелкими глотками, но постоянно. Минералка с рассолом (без уксуса!) — классика жанра для восстановления солевого баланса.

  2. Еда как топливо. Не насилуйте организм яичницей. Банан, йогурт, овсянка, легкий суп — ваш выбор. Цель: дать телу энергию, а не добить его.

  3. Кофеин — осторожно! Одна чашка кофе для фокуса. Больше — риск усилить тремор и обезвоживание.

  4. Обезболивающее с умом. Запрещён парацетамол — удар по печени. Только ибупрофен, если голова раскалывается.

Миссия 2: Превращаем «зомби» в сотрудника

Ваша цель — не выглядеть бодрячком, а просто не привлекать внимания.

  • Глаза: Холодный компресс (ложка из морозилки) на 2 минуты снимет отёк. Капли «Визин» или аналог уберут красноту.

  • Кожа: Лёгкое увлажняющее средство вместо плотного тональника, который только подчеркнёт сухость.

  • Стиль: Ваша самая нейтральная, чистая и выглаженная рубашка/блузка. Никаких экспериментов.

Миссия 3: Рабочий день. Режим «стелс»

  • Явка: Прийти вовремя — 90% успеха. Опоздание = лишние вопросы.

  • Тактика: Закопайтесь в рутине. Разбор почты, сортировка файлов, планирование. Сложные переговоры и креатив — отложите, если возможно.

  • Коммуникация: Коротко, деловито, по существу. На вопросы о самочувствии — «что-то давление скачет» или «мигрень». Без деталей.

  • Бдительность: Если клонит в сон — вставайте и идите за водой. Движение разгонит кровь.

Главный секрет, который вам не расскажут: следующий раз, глядя на пятый бокал, вспомните сегодняшнее утро. Это — лучший мотиватор. А пока — держитесь. До 18:00 осталось недолго. Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.

Автор:
Игорь Мустафин
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью