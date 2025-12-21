После корпоратива в офис иду танцуючи: восстанавливаюсь по системе тусовщиков - голова ясная, даже на созвонах не мутит

Вы смотрите в зеркало, а оттуда на вас смотжется персонаж из хоррора с опухшими глазами и одним-единственным желанием — никогда больше. Дедлайн на столе, а в голове — только шум и сожаления. Знакомо? Сейчас не время паниковать. Время включать режим маскировки и продержаться до вечера.

Забудьте про «волшебную» таблетку. Алгоритм прост:

Гидратация — прежде всего. Алкоголь вымыл из вас всю влагу. Пейте воду или изотоник мелкими глотками, но постоянно. Минералка с рассолом (без уксуса!) — классика жанра для восстановления солевого баланса.

Еда как топливо. Не насилуйте организм яичницей. Банан, йогурт, овсянка, легкий суп — ваш выбор. Цель: дать телу энергию, а не добить его.

Кофеин — осторожно! Одна чашка кофе для фокуса. Больше — риск усилить тремор и обезвоживание.