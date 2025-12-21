Ночь над Выборгом вспыхнула красками — северное сияние устроило небесное представление

Жители и гости Выборга смогли наблюдать северное сияние, которое окрасило небо в яркие цвета. Сообщение об этом появилось в одном из популярных каналов в социальной сети, посвящённой астрономии. Атмосферное явление проявилось благодаря сильному северному ветру, который очистил тёмное небо над городом и подарил возможность лицезреть игру света.
Над парком Монрепо рассыпались переливы зелёных и лиловых огней. Многие отмечали необычную красоту картины, напоминающей то, о чём говорится в старинных преданиях. В этот день столбик термометра показывал -5℃.
Однако, как вспоминали очевидцы, из-за порывистого ледяного ветра и мелкой водяной пыли от волн, холод ощущался гораздо сильнее — примерно как при -45℃.