«Украла у меня сердце»: Гузеева призналась, кто покорил ее душу

Лариса Гузеева, как и многие селебрити, перебралась в Telegram-канал. Там ведущая «Давай поженимся!» поделилась очень личным фото из своей спальни.
На смятых простынях ее кровати она показала, кто занял место ее супруга. Выяснилось, что это мини-собачка по имени Жужа.
Актриса раньше была против того, чтобы заводить домашних животных, но тут не устояла.
«Эта Жужа украла у меня сердце», — оставила звезда комментарий под снимком.
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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru