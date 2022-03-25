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«Украла у меня сердце»: Гузеева призналась, кто покорил ее душу

25 марта 2022 18:00
«Украла у меня сердце»: Гузеева призналась, кто покорил ее душу
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Актриса поделилась фото из спальни.

Лариса Гузеева, как и многие селебрити, перебралась в Telegram-канал. Там ведущая «Давай поженимся!» поделилась очень личным фото из своей спальни.

На смятых простынях ее кровати она показала, кто занял место ее супруга. Выяснилось, что это мини-собачка по имени Жужа.

Актриса раньше была против того, чтобы заводить домашних животных, но тут не устояла.

«Эта Жужа украла у меня сердце», — оставила звезда комментарий под снимком.

«Украла у меня сердце»: Гузеева призналась, кто покорил ее душу - image 1
Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

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Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Наташа Кайзер
Наташа Кайзер
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