Львы на страже руин: что скрывает заброшенная усадьба Демидовых под Петербургом

Под Петербургом можно найти множество заброшенных дач и усадеб, которые когда-то были символами роскоши и богатства. Сегодня эти места — лишь тени прошлого, хранящие в себе истории о великих семьях, революциях и трагических событиях.

Дача Новикова: Зеленогорск — модерн, революция и запустение

В Курортном районе сохранилось здание, принадлежавшее губернскому секретарю Ивану Новикову. Построено оно в стиле модерн за пару лет до революции, а в 1917 году хозяин дачи пропал. В 1917 году участок был продан мещанину и торговцу оружием Ивану Лассману.

После этого дом занимали разные учреждения, в том числе офицерское собрание 1 Егерского батальона финской армии, расквартированного в Терийоках. Некоторое время дом принадлежал Финляндии — в его стенах формировалось финское правительство во время военных действий 1939 года.

Последним здесь квартировал пионерский лагерь «Лениздата», а после развала Советского Союза усадьба была заброшена. В 2010 она перешла в частную собственность и вход туда закрыли.

Дача Мюзера, Belle Vue: «прекрасный вид» и театральные вечера

На Театральной улице Зеленогорска сохранилось деревянное двухэтажное здание старейшей гостиницы города, построенной в 1900 году в стиле модерн. Современники описывали Belle Vue (франц. «прекрасный вид») как гостиницу с тенистым садом, где дачники устраивали театральные вечера.

Перед постояльцами иногда выступали заезжие артисты. Из развлечений имелись бильярд и танцевальные вечера. Гостиница Belle Vue была центром культурной жизни Зеленогорска и привлекала многих дачников своей уютной атмосферой и разнообразными развлечениями.

Как пишет SPB.AIF.RU, в середине XX века здесь размещался исполком Зеленогорского городского Совета депутатов трудящихся, там же был ЗАГС.

Сейчас здание принадлежит КУГИ Курортного района, было передано в аренду частной компании, которая не соблюдает охранных обязательств. В мае 2009 года в одном из помещений обрушилась балка, повредив камин, что прискорбно, поскольку печи и камины усадьбы — пожалуй, самое интересное в ее интерьере.

Усадьба Демидовых: Тайцы — купец, туберкулез и безумие

Здание находится, пожалуй, в наивысшей степени сохранности из всех заброшенных усадеб Ленобласти. Это ансамбль, состоящий из главного дворца, построенного в стиле классицизма по проекту архитектора Ивана Старова в 1774-78 годах, и парка.

Ландшафтный парк занимал 110 гектаров, в нем в конце XVIII века располагались «Готические ворота», беседки, мостики и водопад. Сейчас от парка мало что осталось. Зато само здание пока держится — перед главной лестницей на тумбах красуются гранитные сторожевые львы, внутри сохранились колонны, красивая винтовая лестница и, возможно, даже некоторая мебель.

С этим зданием связана печальная история. Купец Демидов заказал его для своей дочери, больной туберкулезом — пропитанный ароматом хвои местный воздух должен был ей помочь. Чуда не случилось. Позже, лишившись своих владений, Демидов потерял рассудок.

Во второй половине XIX века здесь действовал туберкулезный санаторий, в советское время работал дом отдыха, который просуществовал до 90-х годов. Сейчас заброшенный дом принадлежит Инженерному обществу. Несмотря на свою ценность, усадьба остается заброшенной и требует восстановления и ухода.