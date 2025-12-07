Городовой / Общество / Утраченная жемчужина Царского Села: трагичная история Баболовского дворца — скромного убежища императоров
Утраченная жемчужина Царского Села: трагичная история Баболовского дворца — скромного убежища императоров

Опубликовано: 7 декабря 2025 13:00
Баболовский дворец
Утраченная жемчужина Царского Села: трагичная история Баболовского дворца — скромного убежища императоров
Фото: Городовой.ру

Мог оставаться урашением города.

Среди пышных ансамблей Царского Села скрывается место с особой, почти мистической атмосферой. Руины Баболовского дворца, задуманного как приватный банный павильон для князя Потёмкина, десятилетиями хранят память об уединённой жизни венценосных особ и медленно превращаются в легенду.

Дворец был построен в 1780-х годах по указу Екатерины II для её фаворита, Григория Потёмкина. Архитектор Илья Неелов создал его в редком для России готическом стиле, больше напоминающем охотничий замок. Здание, спрятанное в глубине парка, стало не парадной резиденцией, а местом уединённого отдыха на лоне природы.

Мировую известность дворцу принесла установленная в 1820-х годах гранитная «Царь-ванна» — гигантская чаша весом 48 тонн, высеченная мастером Самсоном Сухановым из цельного монолита. Этот инженерный шедевр и по сей день остаётся в стенах разрушенного павильона.

После революции здание не нашло нового применения, а в годы Великой Отечественной войны было почти полностью уничтожено бомбардировками и пожаром. Чудом уцелел лишь ванный павильон с гранитным колоссом внутри. Многочисленные послевоенные попытки реставрации, включая проект 1970-х годов по созданию центра отдыха для Ижорского завода, так и не увенчались успехом.

Сегодня Баболовский дворец — это живописные руины, хранящие дыхание XVIII века. Это место притяжения не столько из-за архитектурного величия, сколько из-за атмосферы утраченного времени, уединения и тишины, которую когда-то ценили императоры и которая до сих пор витает среди древних дубов и воды прудов.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
