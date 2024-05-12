Увидеть все фигуры смогут лишь люди с идеальным зрением: простой тест с по картинкам

Зрение — одно из важнейших способностей человека. Но порой органы преподносят неприятные сюрпризы своим обладателям.

Принято считать, что глаз может воспринимать более 200 тысяч различных цветов и оттенков. Все они происходят от смешивания основных цветов — красного, синего и зеленого.

Различать их помогают специальные рецепторы. Каждый из них отвечает лишь за один тон, а другие его раздражают.

Однако при некоторых расстройствах человек может лишиться возможности правильно воспринимать цвета. Например, люди, страдающие дальтонизмом, нередко не различают один из основных тонов. Чтобы проверить, все ли в порядке со зрением, рекомендуется пройти тест из 12 вопросов с картинками.

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