9 дней — 9 героических имен: почему Санкт-Петербург может снова стать Ленинградом
9 дней — 9 героических имен: почему Санкт-Петербург может снова стать Ленинградом

Опубликовано: 8 сентября 2025 19:29
globallookpress/Maksim Konstantinov

Переименовывать хотят только в дни памятных дат и праздников. Идея направлена на чествование подвига города-героя.

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой временно возвращать Санкт-Петербургу имя «Ленинград» по особым праздникам.

«Сейчас почетное имя “город-герой Ленинград” в праздники используют наравне с названием города», — отмечает Миронов в беседе с ТАСС.

Депутат предлагает взять пример с Волгограда, который девять раз в году именуется «Сталинградом».

Когда Петербург станет Ленинградом

Предлагается использовать название «Ленинград» в дни, связанные с блокадой: 18 января , 27 января, 8 сентября. Также в список вошли 1 мая (день присвоения звания «город-герой»), 8 мая (день награждения орденом «Золотая звезда»), 23 февраля, 9 мая, День памяти и скорби и День героев Отечества.

Ксения Пронина
Город
