9 дней — 9 героических имен: почему Санкт-Петербург может снова стать Ленинградом

Депутат Госдумы Сергей Миронов выступил с инициативой временно возвращать Санкт-Петербургу имя «Ленинград» по особым праздникам.
«Сейчас почетное имя “город-герой Ленинград” в праздники используют наравне с названием города», — отмечает Миронов в беседе с ТАСС.
Депутат предлагает взять пример с Волгограда, который девять раз в году именуется «Сталинградом».
Когда Петербург станет Ленинградом
Предлагается использовать название «Ленинград» в дни, связанные с блокадой: 18 января , 27 января, 8 сентября. Также в список вошли 1 мая (день присвоения звания «город-герой»), 8 мая (день награждения орденом «Золотая звезда»), 23 февраля, 9 мая, День памяти и скорби и День героев Отечества.