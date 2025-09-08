Городовой / Общество / «На пять лет позже»: когда неработающие пенсионеры смогут получить выплаты
«На пять лет позже»: когда неработающие пенсионеры смогут получить выплаты

Опубликовано: 8 сентября 2025 18:30
globallookpress/ Nikolay Gyngazov

Даже если человек никогда не имел трудового стажа, он имеет право на пенсионные выплаты в России. Однако, порядок получения таких выплат будет отличаться от стандартного.

Люди, не имеющие трудового стажа или имеющие его менее 15 лет, с количеством пенсионных баллов ниже 30, могут претендовать на социальную пенсию по старости.

Эта выплата назначается на пять лет позже страховой, а возраст выхода на нее постепенно увеличивается.

Так, в 2025 году мужчины выйдут на пенсию в 68 лет, а женщины — в 63 года.

Доплата до прожиточного минимума

Как пишет РБК, размер социальной пенсии по старости в 2025 году составит 8824,08 рубля.

Однако, если совокупный доход пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера, установленного на федеральном или региональном уровне (в 2025 году — 15 250 рублей), ему будет назначена социальная доплата.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
