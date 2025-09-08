«На пять лет позже»: когда неработающие пенсионеры смогут получить выплаты

Люди, не имеющие трудового стажа или имеющие его менее 15 лет, с количеством пенсионных баллов ниже 30, могут претендовать на социальную пенсию по старости.
Эта выплата назначается на пять лет позже страховой, а возраст выхода на нее постепенно увеличивается.
Так, в 2025 году мужчины выйдут на пенсию в 68 лет, а женщины — в 63 года.
Доплата до прожиточного минимума
Как пишет РБК, размер социальной пенсии по старости в 2025 году составит 8824,08 рубля.
Однако, если совокупный доход пенсионера не достигает прожиточного минимума пенсионера, установленного на федеральном или региональном уровне (в 2025 году — 15 250 рублей), ему будет назначена социальная доплата.