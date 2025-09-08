«На пять лет позже»: когда неработающие пенсионеры смогут получить выплаты

Новости по теме

Миф или реальность: получат ли пенсионеры доплату за 40 лет трудового стажа

Перейти

Доплаты к пенсии в 2025 году: какие выплаты положены пенсионерам

Перейти

14,75% роста: как изменится размер социальной пенсии в 2025 году

Перейти

Социальная пенсия в 2025 году: кто в Петербурге может ее получить и какие условия нужно выполнить

Перейти

Доплаты к пенсии в 2025 году: кому в Петербурге они положены на федеральном уровне

Перейти