Лайфхаки для отпуска 2026: правильно берем отпуск, чтобы отдохнуть больше всех
Общество

Лайфхаки для отпуска 2026: правильно берем отпуск, чтобы отдохнуть больше всех

Опубликовано: 8 сентября 2025 19:03
Вокзал, поезд
Лайфхаки для отпуска 2026: правильно берем отпуск, чтобы отдохнуть больше всех
globallookpress/ Belkin Alexey; NEWS.ru

Чтобы отдохнуть в 2026 году почти два месяца, нужно немного спланировать отпускные дни и грамотно использовать праздничные и выходные дни.

В 2026 году можно почти в два раза увеличить свой отпуск России — до 55 дней. Главное — правильно распределять отпускные дни и использовать праздничные выходные.

Какие периоды выбрать для отдыха, чтобы отдыхать долго и при этом выгодно?

Январские каникулы — отличный старт для длительного отдыха

Новогодние и рождественские праздники в 2026 году с 31 декабря по 11 января дают сразу 12 дней выходных.

Март и май: максимально использовать праздничные дни

В марте выгодно взять отпуск с 10 по 13 число. Благодаря праздникам и выходным получится отдохнуть больше, чем указано в заявлении на отпуск, пишет profkadrovik.ru.

В мае отпуск лучше взять с 12 по 15 числа, ведь все захотят отдохнуть в первые дни выходных, а если продлить их после, то получится максимально выгодно и без толп туристов съездить отдохнуть.

Летний отпуск — лучшее время для путешествий

Июль или сентябрь рекомендуется взять основную часть отпуска — около двух недель. В эти месяцы много выгодных путешествий внутри страны и за рубежом, и погода будет хорошей для отдыха.

Ноябрь тоже можно использовать «с умом»

Если оформить отпуск на 5–6 ноября, а затем с 9 по 12 ноября, то вместе с праздничными и выходными днями получится 11 дней отдыха подряд, пишет amic.ru.

Как спланировать отпуск, чтобы выгодно отдыхать?

В 2026 году общее количество рабочих дней в июле, сентябре и декабре — по 23 рабочих дня в каждом. Эти месяцы для отпускных выплат самые выгодные.

При этом по Трудовому кодексу РФ отпуск можно разделить на части — один из них должен составлять не менее 14 календарных дней, остальные части можно брать на несколько дней.

Так что можно очень просто продлить себе отдых.

Именные сертификаты на детский отдых — новый тренд

Кроме того, в России обсуждается введение именных сертификатов для поддержки детского отдыха. Это может стать дополнительной организацией помощи семье в детском досуге и оздоровлении, пишет КП.

Автор:
Юлия Аликова
Общество
