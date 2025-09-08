Вымахает размером с батькину: как получить урожай картофеля, словно собранного в Белоруссии

Пока одни жалуются, что картошка на участке растёт мелкая и корявая, у белорусов — ровная, крупная и словно с обложки. В чём их секрет?

«Городовой» спросил у агронома Елизаветы Тихоновой, как именно белорусы ухаживают за картофелем и чем отличаются их почвы от наших. Ответ, как водится, кроется в земле.

«Картошку, что она у них вот такая вот прям вот шикарная. Почва хорошая, супеси. У них много песка в почве».

Разница между супесями и суглинками — ключевая. Наши земли плотные и тяжёлые, картофель с трудом развивает клубни. У белорусов — лёгкая, рыхлая структура, в которой клубням комфортно.

«У них тоже подзолы. Подзол — это вот эти наши почвы. Вы обратили, наверное, внимание, когда вот наша почва в сухую погоду высыхает, она похожа на золу по цвету. Вот это называется подзолистые почвы».

Сами по себе подзолы — не редкость, но важно, из каких лесов они сформировались. В Ленобласти и Подмосковье это бывшие хвойные леса, а у белорусов — в основном широколиственные. Это сказывается и на составе почв.

«Это всё подзолистые почвы. Почвы лесов. Чуть-чуть вы где-то запустили участок — сразу зарастает берёза, ёлка, и что угодно. Потому что почвы такие. А у них почвы преимущественно этих широколиственных».

Но в уходе — всё одинаково. Разница в размере клубней — не потому что белорусы знают какой-то особый приём, а потому что в их почвах картофелю легче расти.

«Всё то же самое, абсолютно. Картофель получается красивый, потому что он там хорошо развивается клубень. У нас клубень развивается тяжело».

Поэтому в России приходится прибегать к хитростям. Например, не сажать картошку глубоко.

«В Московской области сажают картофель на глубину примерно 10–15 см. И в Ленинградской области. Почему? Чтобы подокучить, и чтобы в куче картофель мог легче развиваться».

Если закопать глубже, как на чернозёме, клубни будут корявыми.

«Если его закопать, как вот на чернозёме, там под лопату сажают на 28 сантиметров, то у нас он будет, знаете, какой — весь кривой, изуродованный, потому что он будет сжат. Почвы тяжёлые, а в Белорусии почвы лёгкие».

Так что главное — это не волшебные удобрения, а структура почвы. Белорусская картошка такая ровная и красивая просто потому, что ей легко дышится.