Сколько денег дадут школьникам на книги: в Госдуме предлагают использовать новую карту с лицом Достоевского

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «Карту Достоевского» — именную банковскую карту для школьников от 14 до 18 лет.
Инициатива предполагает ежегодное пополнение карты на 10 тысяч рублей для покупки книг.
«Пушкинская карта» на новый лад
“По успешному образцу «Пушкинской карты»”,— говорится в обращении вице-спикера Госдумы главе Минкультуры Ольги Любимовой.
Цель проекта — “укрепление духовно-нравственных ценностей в молодежной среде” через доступ к литературе.
Что нельзя будет купить
Как пишет РИА Новости средства карты не смогут быть использованы для приобретения литературы, пропагандирующей нетрадиционные отношения, экстремизм, насилие, жестокость.