Городовой / Общество / Сколько денег дадут школьникам на книги: в Госдуме предлагают использовать новую карту с лицом Достоевского
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Чтобы язык не вязала: Роскачество поделилось гайдом по выбору правильной хурмы Общество
Шапочка из плесени в банке: пригодно ли варенье в пищу, или годится только на выброс? Общество
Кринж, мемы и демонтаж: почему современные памятники вызывают в России больше смеха, чем гордости Общество
«Напоминает арку в Летнем саду Питера»: как найти маленький европейский рай в Псковской области Общество
Убежище для художника и мечтателя Северной столицы: кто творил в петербургских мансардах и где сейчас найти такое жилье Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Туризм Эксклюзив Автотранспорт
Категории
Общество Спорт

Сколько денег дадут школьникам на книги: в Госдуме предлагают использовать новую карту с лицом Достоевского

Опубликовано: 8 сентября 2025 18:01
Карта Достоевского
Сколько денег дадут школьникам на книги: в Госдуме предлагают использовать новую карту с лицом Достоевского
globallookpress/Komsomolskaya Pravda

Средства карты предлагают тратить на произведения русской и зарубежной классики, включенные в школьную программу, а также историческую и научно-популярную литературу.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил ввести «Карту Достоевского» — именную банковскую карту для школьников от 14 до 18 лет.

Инициатива предполагает ежегодное пополнение карты на 10 тысяч рублей для покупки книг.

«Пушкинская карта» на новый лад

“По успешному образцу «Пушкинской карты»”,— говорится в обращении вице-спикера Госдумы главе Минкультуры Ольги Любимовой.

Цель проекта — “укрепление духовно-нравственных ценностей в молодежной среде” через доступ к литературе.

Что нельзя будет купить

Как пишет РИА Новости средства карты не смогут быть использованы для приобретения литературы, пропагандирующей нетрадиционные отношения, экстремизм, насилие, жестокость.

Автор:
Ксения Пронина
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью
Нажмите «подписаться», чтобы видеть наши интересные новости чаще