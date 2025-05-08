Где императорская семья Петербурга пряталась от подданных: уютное гнездышко можно увидеть и сейчас

Царская семья любила проводить время вдали от любопытных глаз и для этого у них был свой маленький мир.

Всем известно, что Петергоф был излюбленным местом для императорской семьи. Там есть места, где Романовы проводили время чисто в семейном кругу. Интересно, что сакральные уголки династии сохранились в первозданном виде и сейчас их можно увидеть своими глазами.

Рождение Александрии

Николай I подарил своей жене Александре Федоровне уютный загородный дом и парк, чтобы они могли отдохнуть от официальных дел и насладиться общением друг с другом. Тогда и началась новая эпоха для этого уголка Петергофа.

В 1826 году архитектор Адам Менелас получил задание построить здесь дачу — небольшой дворец, который в отличие от громоздких официальных резиденций был уютным и домашним. Стиль здания — неоготика, что тогда было очень модно, но при этом «Коттедж» выглядел как настоящий загородный дом, а не дворец с помпезными залами.

Дворец «Коттедж»

«Коттедж» — это сердце Александрии. Внутри сохранилась оригинальная обстановка XIX века, с мебелью, лепниной и резьбой в готическом стиле. Особенный акцент — белые розы, любимый цветок императрицы, который украшает декор и даже герб Александрии. Это символизирует романтическую натуру Александры Федоровны и ее любовь к рыцарским историям.

В доме были современные для того времени удобства: система отопления, вентиляции и даже насосы для подачи воды, что делало пребывание комфортным и позволило семье чувствовать себя как дома, вдали от суеты двора, передает сайт Прогулки по Петербургу.

Парк и другие постройки

Парк Александрия — это почти 115 гектаров тщательно спланированных садов и аллей, где гармонично сочетаются природа и архитектура. Здесь есть неоготические беседки, колодцы. Помимо «Коттеджа», на территории есть Фермерский дворец, который изначально задумывался как хозяйственная часть усадьбы, но со временем превратился в настоящий дворец для императора Александра II.

Также в парке стоит Готическая капелла — домовая церковь святого князя Александра Невского, построенная в том же стиле, что и «Коттедж». Она была местом молитвы для императорской семьи и украшением всего ансамбля.

Александрия сейчас

Сегодня Александрия открыта для туристов, и можно не только прогуляться по живописным аллеям, но и заглянуть внутрь «Коттеджа», увидеть, как жили Романовы, и почувствовать атмосферу XIX века.