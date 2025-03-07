В этих местах в выходные лучше не появляться: петербуржцев предупредили о риске для жизни

Планы на праздник стоит пересмотреть.

Любителей зимней рыбалки и прогулок по льду в Петербурге и Ленинградской области предупреждают об опасности: в ближайшие выходные температура поднимется до +9 градусов в городе и до +10 в области.

Такое резкое потепление неизбежно приведет к разрушению ледового покрытия, особенно в местах с сильным течением. Спасатели настоятельно рекомендуют отказаться от выхода на лед, чтобы не рисковать своей жизнью.

Где лед особенно опасен?

Как сообщили в пресс-службе комплекса защитных сооружений (КЗС), наиболее опасные участки расположены в акваториях с интенсивным течением — рядом с судо- и водопропускными сооружениями. Именно там лед может растаять быстрее всего, образуя незаметные провалы и трещины. Даже если с берега кажется, что покрытие прочное, на самом деле оно уже теряет свою устойчивость под действием тепла и солнца.

Кроме того, февральские и мартовские оттепели делают лед пористым и хрупким. Специалисты отмечают, что при таких погодных условиях структура льда меняется, и его прочность значительно снижается. В результате выход на него даже в парковых зонах или в привычных местах рыбалки может закончиться трагедией.

Почему лучше не рисковать?

С наступлением теплой погоды лед начинает таять не только сверху, но и снизу, размываясь талыми водами. На первый взгляд, он может выглядеть вполне надежно, однако под весом человека или техники проваливается мгновенно. Спасатели напоминают, что даже при наличии специального снаряжения, выбраться из ледяной воды крайне сложно, а подмога может не успеть прибыть вовремя.

Чтобы избежать трагедии, петербуржцам советуют перенести рыбалку на безопасные места и отказаться от прогулок по льду. В случае обнаружения людей, находящихся на льду, стоит незамедлительно сообщить об этом в службы спасения. А лучше всего — выбрать альтернативные способы провести выходные: прогулки по набережным, паркам и посещение теплых выставок и кафе, пишет rosbalt.ru со ссылкой на дирекцию КЗС.

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