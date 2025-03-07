Новые башни «Газпрома»: общественные слушания по планировке пройдут в Петербурге через месяц

Учет мнения жителей города является необходимым условием для реализации крупных градостроительных проектов.

В Санкт-Петербурге предстоит важное событие — общественные слушания по проекту планировки территории со второй и третьей башнями «Газпрома».

Как сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко во время прямой линии, слушания начнутся через месяц. Это позволит жителям города высказать свое мнение и предложить поправки к проекту перед его реализацией.

Генеральный план Петербурга и проект небоскребов

Политик подчеркнул, что город живет по генеральному плану, рассчитанному до 2040 года.

«Направим через один месяц населению документ, можно будет подать предложения, будут учтены высоты и терзонирование внутри функциональной зоны», — сказал вице-губернатор.

Это подчеркивает важность учета мнения общественности при реализации крупных градостроительных проектов.

Современный облик Петербурга и «Лахта Центр»

Линченко также напомнил, что фотографии «Лахта Центра» и нового стадиона «Зенит Арена» уже есть в любом путеводителе и отражают современный вид Северной столицы. Это подчеркивает стремление города к современному развитию и интеграции в мировой градостроительный ландшафт.

Новые небоскребы «Газпрома» должны стать логическим продолжением этого процесса.

Амбициозный проект небоскреба-острова

Параллельно с обсуждением проекта второй и третьей башен «Газпрома», в Петербурге представлен амбициозный проект 500-метрового небоскреба-острова архитектора Ингмара Витвицкого. Здание планируется возвести рядом с «Газпром Ареной» на основе списанных танкеров, которые послужат фундаментом. Проект ориентирован на использование экотехнологий и включает переработанные материалы, солнечные батареи и систему опреснения воды из Финского залива.

Функциональность и инновации небоскреба-острова

Небоскреб задуман как легкая конструкция с уменьшенным весом благодаря вантовому распору и использованию облегченных материалов. Здание станет мультифункциональным пространством, включающим офисы, гостиницы, океанариум, парки развлечений, театры и даже подводные дата-центры.

На крыше небоскреба предусмотрены вертолетные площадки, а соединение с Крестовским островом обеспечит новый мост. Этот проект демонстрирует стремление к инновационным решениям в градостроительстве и использованию современных технологий.

Напомним, что небоскребы рядом с «Лахта Центром» высотой 555 и 773 метра вместе с существующей башней сформируют футуристический ансамбль.

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