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В Петербурге отреставрируют фасады бывшего Дома Толстого

6 марта 2025 13:31
Реставрация здания
В Петербурге отреставрируют фасады бывшего Дома Толстого
Городовой ру

Уже известны сроки полного окончания работ.

Если в ближайшие годы на Рубинштейна внезапно станет тише, не удивляйтесь — это не местные завсегдатаи уехали на дачу, а началась реставрация бывшего Дома Толстого. Комитет по госзаказу объявил тендер, согласно которому обновление обойдется городскому бюджету в 701 миллион рублей. В планах не только привести в порядок фасады и декор, но и сделать ремонт внутри здания.

Что будут реставрировать?

Работы коснутся буквально всего: от кирпичной кладки и лепного декора до вентиляционных решеток и дверей. Не забыли и про балконы, часть из которых уже срезали из-за аварийного состояния. Подрядчику предстоит заменить водосточные трубы, починить крыльцо, окна.

Проектировщики уже признали общее состояние стен и цоколя неудовлетворительным, так что работы тут предстоит немало. И да, если у вас когда-нибудь была мысль закатить вечеринку в историческом доме, советуем отложить — реставрация закончится только в октябре 2027 года.

Как будут проводить работы?

Все это великолепие планируют сделать в три этапа:

  • Первый этап завершат до 20 ноября 2025 года.
  • Второй — до 20 ноября 2026 года.
  • Третий — до конца октября 2027-го.

Историческая справка

Бывший Дом Толстого, расположенный между набережной Фонтанки и улицей Рубинштейна, внесен в перечень охраняемых памятников искусства и культуры регионального значения. С его фасадов за прошедшие десятилетия обвалилось столько лепнины, что при большом желании можно было бы собрать еще один дом. Так что реставрация тут явно не будет лишней.

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Автор:
Максакова Яна
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