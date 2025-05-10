В этом городе москвичи и петербуржцы забывают о спорах: вместе стоят в очередях за котлетами

По дороге из одной столицы в другую обязательно сделайте в нем остановку.

Торжок — живописный старинный город между Москвой и Петербургом, куда многие путешественники заезжают ради легендарных пожарских котлет. Их хвалили ещё Пушкин, а кафе «Лира» уверяет, что готовит по рецепту 1853 года. Но оправдана ли слава? Туристы проверили на личном опыте, далее с их слов.

Атмосфера: с антикварным приветом

Интерьер «Лиры» явно не менялся лет двадцать. Зал просторный, с колоннами и мебелью «под классику»: тяжёлые деревянные стулья, бордовая обивка, немного мрачно и провинциально уютно. Меню делает ставку на русскую кухню — есть и вареники, и щи, и скоблянка. Цены немного выше среднего для небольшого города.

Обед: от удачи до разочарования

Уха из сёмги со сливками удивила — приятный сливочный бульон, вкус сбалансированный, но самих кусочков рыбы оказалось мало. Салат «Лирика» оказался неожиданным хитом: копчёная курица, опята, яйцо и маринованные огурцы объединились в приятную вкусовую солянку.

Блинный мешочек с языком — тоже в выигрыше: сытно, сочно, без лишнего.

А как же пожарские?

Котлеты — именно ради которых сюда и заезжают — вызвали неоднозначные эмоции у туристов. Панировка не классическая, с виду — скорее биточки. Сочные, да, но масло буквально течёт изнутри, а вкус не поражает.

Ощущения от старинного рецепта — никакого, пишет автор обзора. На гарнир — ложка капустного салата без восторгов, зато картошка фри приятно хрустит. Впрочем, у сотен людей их Сети мнение другое, котлетки хвалят и отмечают, что едут специально за ними. Так что тут, скорее, вопрос индивидуальный.

Вердикт

Заезжать стоит ради атмосферы старого города и пары удачных блюд. Но если ваша цель — именно котлеты, не стройте иллюзий: они достойные, но не выдающиеся. Лучше воспринимать «Лиру» как аутентичное кафе со своими плюсами — но не как гастрономическое откровение.