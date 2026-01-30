В какие бары сходить в Санкт-Петербурге?

Санкт-Петербург славится разнообразием баров — от классических пивных заведений до тематических пространств с авторской кухней и коктейльной картой. Вот несколько мест, которые стоит посетить, опираясь на актуальные рейтинги и отзывы.

Для ценителей живой музыки: джаз‑бары

The Hat (ул. Белинского, 9) — легендарный джаз‑бар, работающий с 2011 года. Это место, где музыка звучит каждый вечер: на сцене выступают как местные коллективы, так и приглашённые музыканты из Европы и США. Здесь нет меню в привычном понимании — бармены готовят коктейли по настроению гостя, а музыканты импровизируют в реальном времени. Средний чек: 1 500–2 500 руб.

Для гурманов коктейльной культуры: экспериментальные бары

El Copitas (Колокольная ул., 2) — мексиканский бар, который не раз входил в мировой топ‑50. Здесь смешивают редкие мескали и текилы, а подача напитков напоминает ритуал. Вход только по предварительной записи через Telegram‑бот. Внутри — атмосфера мексиканской таверны: яркие ткани, керамика, свечи. Средний чек: 2 000–3 000 руб.

«Лаборатория 31» (Гороховая ул., 31) — бар, где коктейли превращаются в научные эксперименты. Напитки подают в лабораторной посуде — колбах, мензурках, с дымовыми эффектами. Бармены в халатах объясняют состав каждого микса. Средний чек: 1 800–2 500 руб.

Для любителей ярких впечатлений: тематические пространства

«Неон» (Банковский пер., 3) — бар с элементами шоу и неоновой эстетикой. Напитки сервируют в стеклянных колбах, пробирки с настойками подают на подносе, напоминающем лабораторный. По выходным — DJ‑сеты и световые инсталляции. Средний чек: 1 500–2 000 руб.

Для уютных вечеров: камерные рюмочные и пабы

«Шляпа» (Литейный пр., 41) — современная рюмочная с петербургским характером. Настойки по семейным рецептам (клюква на коньяке, облепиха с имбирём), классические закуски — солёные огурцы, селёдка, бутерброды с салом. Средний чек: 800–1 200 руб.

«The Red Door» (ул. Марата, 10) — ирландский паб с аутентичной атмосферой. Обширная карта виски (более 100 позиций), пивные краны с крафтовым пивом из Европы и России. По четвергам — живые блюз‑сеты. Средний чек: 1 500–2 000 руб.

