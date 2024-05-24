В каких странах не принято давать чаевые: сочтут за оскорбление

Во многих странах чаевые — залог того, что официант не будет косо смотреть вам в след. А если не оставить денежное поощрение в США, сотрудники кафе будут настаивать на том, чтобы человек непременно объяснил причину. Могут даже погнаться вслед, чтобы выяснить, что же так не понравилось клиенту. Однако в ряде государств оставлять на чай, наоборот, не принято. Слишком щедрых ждет как минимум укоризненный взгляд.

Япония

Если вы решите отблагодарить официанта чаевыми в Японии, это может быть воспринято как оскорбление. Сотрудник может счесть этот жест за намек на его недостаточно высокую заработную плату. Хорошее обслуживание в стране — стандарт, за него не требуется благодарить. Кроме того, считается, что оставленные чаевые могут нарушить баланс равноправия между клиентом и сотрудником кафе.

Источник фото: Legion-Media

Южная Корея

В Корее тоже не принято оставлять на чай. Незадачливого туриста могут даже преследовать, чтобы вернуть деньги. Тем не менее в туристических районах от этого постепенно отходят. Также не возбраняется оставить денежное вознаграждение в местных барах, особенно если они принадлежат европейцам или американцам. Узнать место, в котором предпочитают получать чаевые, можно по надписи: «Оплата только наличными». В кафе и ресторанах же касса обычно стоит на выходе, так что клиенту просто негде оставить деньги.

Китай

Традиция оставлять чаевые не прижилась и в Поднебесной. Раньше они были запрещены и считались взяткой, теперь же все зависит от города. В Гонконге и Макао, к примеру, вас определенно поблагодарят, а вот в остальных населенных пунктах могут и осудить. Тем не менее в туристических местах против денежного вознаграждения возражать не станут.

Источник фото: Legion-Media

Сингапур

В Сингапуре сервисный сбор в размере 10% автоматически включают в чек и помечают знаком «+», например, $10+ будет означать $11. А таксистам и сотрудникам аэропорта вообще официально запрещено брать чаевые. Об этом даже сказано в рекомендациях, выпущенных правительством страны для туристов.

Швеция

Не обязательно оставлять чаевые в Швеции. Их не откажутся принять, но никто не осудит туриста, решившего сэкономить. Ведь цены в стране, мягко говоря, немаленькие. За стандартный ужин в недорогом кафе придется выложить порядка 30–35 евро, то есть около 3000–3500 рублей.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media