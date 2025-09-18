«Решение обжалованию не подлежит»: Невский проспект лишился летних веранд надолго

Летние веранды на Невском проспекте уходят в прошлое. Город продлил запрет на размещение летних кафе и веранд, отменив заключение новых контрактов и пролонгацию старых.
Это решение направлено на создание комфортной городской среды, пишет Коммерсант.
Почему запрет ввели
Запрет действует с 2025 года. Власти решили убрать летние веранды кафе из городской схемы размещения.
Объяснили власти такое решение заботой о пешеходах, которым не хватает места на главной улице города. Ожидается увеличение турпотока, поэтому важно создавать нужную инфраструктуру.
Как запрет повлиял на бизнес
Несмотря на цель создать комфортную среду, решение ударило по рестораторам и владельцам кафе.
В 2025 году многие заведения потеряли значительную часть доходов — по оценкам, выручка упала от 20 до 50 процентов в сравнении с прошлым летом, сообщает 78.ru.
Это связано с тем, что летние веранды традиционно привлекали много туристов и обеспечивали основную долю сезонного заработка.
Поток гостей на Невском проспекте снизился, а арендные ставки упали примерно на 5-10%.
Что будет дальше
Власти дают понять, что запрет носит долгосрочный характер и пересмотр решения маловероятен, пишет КП.
Эксперты считают, что такие меры могут изменить облик Невского проспекта, сделав его более свободным от активной торговли на улицах.
Однако улица рискует потерять туристическую привлекательность и доходы для кафе, расположенных на главной городской магистрали.