В какой федеральный округ входит Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург — не просто один из крупнейших городов России, но и административный центр Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Этот статус подчёркивает ключевую роль города в развитии северо-западной части страны. А сколько всего федеральных округов в России? Сегодня в Российской Федерации действует 8 федеральных округов: Центральный (ЦФО); Северо‑Западный (СЗФО); Южный (ЮФО); Северо‑Кавказский (СКФО); Приволжский (ПФО); Уральский (УФО); Сибирский (СФО); Дальневосточный (ДФО). Федеральные округа были созданы 13 мая 2000 года. Изначально их было семь — без Северо‑Кавказского округа, который был выделен только в 2010 году.
Несколько любопытных фактов о СЗФО и Петербурге:
А сколько всего федеральных округов в России?
Сегодня в Российской Федерации действует 8 федеральных округов:
Центральный (ЦФО); Северо‑Западный (СЗФО); Южный (ЮФО); Северо‑Кавказский (СКФО); Приволжский (ПФО); Уральский (УФО); Сибирский (СФО); Дальневосточный (ДФО).
Федеральные округа были созданы 13 мая 2000 года. Изначально их было семь — без Северо‑Кавказского округа, который был выделен только в 2010 году.