Вопросы о Петербурге / В какой федеральный округ входит Санкт-Петербург?
В какой федеральный округ входит Санкт-Петербург?

Опубликовано: 24 января 2026 10:00
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург, Смольный
В какой федеральный округ входит Санкт-Петербург?
Global Look Press/Zamir Usmanov

Санкт-Петербург — не просто один из крупнейших городов России, но и административный центр Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Этот статус подчёркивает ключевую роль города в развитии северо-западной части страны.

Несколько любопытных фактов о СЗФО и Петербурге:

  • В состав округа входят 11 субъектов РФ: от Карелии и Коми до Калининградской области и Ненецкого автономного округа.
  • Площадь СЗФО — более 1,6 млн км² (почти 10 % территории России).
  • Население округа — около 13,9 млн человек (2025 г.), причём более половины живут в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области.
  • Санкт‑Петербург — город федерального значения, третий по численности населения в Европе и важнейший после Москвы экономический, научный и культурный центр России.
  • В 2025 году Северную столицу посетили более 12,4 млн туристов.
  • Исторический центр Петербурга и связанные с ним памятники с 1990 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

А сколько всего федеральных округов в России?

Сегодня в Российской Федерации действует 8 федеральных округов:

Центральный (ЦФО); Северо‑Западный (СЗФО); Южный (ЮФО); Северо‑Кавказский (СКФО); Приволжский (ПФО); Уральский (УФО); Сибирский (СФО); Дальневосточный (ДФО).

Федеральные округа были созданы 13 мая 2000 года. Изначально их было семь — без Северо‑Кавказского округа, который был выделен только в 2010 году.

Автор:
Пономарева Дарина
Вопросы о Петербурге
