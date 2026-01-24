В какой федеральный округ входит Санкт-Петербург?

Санкт-Петербург — не просто один из крупнейших городов России, но и административный центр Северо-Западного федерального округа (СЗФО). Этот статус подчёркивает ключевую роль города в развитии северо-западной части страны. Несколько любопытных фактов о СЗФО и Петербурге: В состав округа входят 11 субъектов РФ: от Карелии и Коми до Калининградской области и Ненецкого автономного округа.

Площадь СЗФО — более 1,6 млн км² (почти 10 % территории России).

Население округа — около 13,9 млн человек (2025 г.), причём более половины живут в Санкт‑Петербурге и Ленинградской области.

Санкт‑Петербург — город федерального значения, третий по численности населения в Европе и важнейший после Москвы экономический, научный и культурный центр России.

В 2025 году Северную столицу посетили более 12,4 млн туристов.

Исторический центр Петербурга и связанные с ним памятники с 1990 года входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. А сколько всего федеральных округов в России? Сегодня в Российской Федерации действует 8 федеральных округов: Центральный (ЦФО); Северо‑Западный (СЗФО); Южный (ЮФО); Северо‑Кавказский (СКФО); Приволжский (ПФО); Уральский (УФО); Сибирский (СФО); Дальневосточный (ДФО). Федеральные округа были созданы 13 мая 2000 года. Изначально их было семь — без Северо‑Кавказского округа, который был выделен только в 2010 году.