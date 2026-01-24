Я пожарил свинину по этому рецепту и понял, что зря ел шашлык: отрываю рецепт от сердца

Приготовить сочное, ароматное мясо с аппетитной корочкой не так сложно, если знать несколько ключевых приёмов. Шеф-повар Алексей Беседин в интервью «Городовому» раскрывает секреты, которые гарантируют отличный результат.
Выбор мяса и подготовка
Всё начинается с выбора куска. Для жарки лучше всего подходит свиная шея или корейка на кости — наличие жировых прослоек обеспечит сочность. Перед готовкой дайте мясу постоять при комнатной температуре 30–40 минут, затем тщательно обсушите бумажным полотенцем.
«Холодное мясо — резкий перепад температур — это сухость», — поясняет повар.
Жарка — ключевой момент
Сковорода должна быть хорошо разогрета. Выложите куски (предварительно натерев солью, перцем и маслом) и жарьте по 2 минуты с каждой стороны на сильном огне, не двигая, чтобы зарумянилась корочка. Затем убавьте огонь до среднего и доведите до готовности. Определить её можно по прозрачному соку и упругой текстуре мяса.
Финальные штрихи
В конце жарки добавьте в сковороду кусочек сливочного масла, раздавленный зубчик чеснока и веточку тимьяна или розмарина. Поливайте мясо этим ароматным маслом.
Для ещё более сочного варианта шеф предлагает после обжарки смазать свинину тонким слоем творожного сыра, положить сверху ломтик помидора, посыпать тёртым сыром и отправить в духовку на 10 минут для запекания.