В Петербурге водителям готовят парковочный сюрприз: платить станем по-новому?

В Санкт-Петербурге планируется изменить правила оплаты стоянки машин, предоставив возможность корректировать время завершения оплаченного периода в течение текущего дня.

Ожидается, что эта мера позволит устранить распространённые ошибки, из-за которых автомобилисты сейчас часто получают штрафы практически сразу. Об этом рассказали в пресс-службе Комтранса.

В ведомстве уточнили, что запланированные изменения дадут пользователям платных парковок право до конца оплаченного дня менять время окончания парковочной сессии.

Это позволит водителям самостоятельно устранить проблему, если возник так называемый «разрыв» в периоде оплаты. Речь идёт об удобстве для внимательных автомобилистов, чтобы избежать штрафов из-за технических неточностей.

В настоящее время документ, содержащий новые правила, проходит согласование в исполнительных органах города.

После всех необходимых согласований проект будет передан для рассмотрения в Правительство Петербурга. Разработчиком проекта выступает городской Комитет по транспорту.

Отдельно разъясняется, что новшество не предусматривает возможности вносить оплату по завершении парковки, то есть постоплата по-прежнему не разрешена; оплату нужно начинать своевременно.

Для тех случаев, когда невозможно подключиться к мобильному интернету, доступен вариант оплаты с помощью сообщения по телефону. Так удастся выполнить требования даже при технических сложностях со связью.

Ранее руководитель городского парламента Александр Бельский заявлял, что внедрение платы за въезд личного транспорта в центральную часть Петербурга в будущем будет неизбежным.

Его слова подтвердили, что изменения в правилах пользования городской инфраструктурой находятся на повестке дня.