Отказался от популярного сервиса, теперь покупаю билеты реально дешево: узнал лайфхак от туроператора

Директор туроператора Go Travel Наталья Ансталь рассказала «Городовому» о проверенных способах сэкономить на авиаперелётах. Всё сводится к гибкости, планированию и вниманию к деталям.

Главное правило — не быть жёстко привязанным к датам. Если сдвинуть вылет всего на 2–3 дня от желаемой даты, можно получить существенную скидку. Самые дорогие дни — выходные и праздники. Вылет в середине недели (вторник, среда, четверг) часто обходится дешевле, чем в пятницу вечером или в субботу утром.

Покупать билеты стоит заранее, минимум за полтора месяца до поездки, особенно на популярные направления. Цены на «последние места» чаще всего взлетают из-за ажиотажа, хотя бывают и обратные «горящие» случаи, когда авиакомпании распродают остатки.

Сервисы-агрегаторы и отслеживание цен — ваш лучший друг. Настройте уведомления: система сама предупредит, когда цена на нужный маршрут упадёт.

Время вылета тоже влияет на стоимость. Удобные утренние или вечерние рейсы, особенно на международных направлениях, обычно дороже. Перелёт с пересадкой, даже на пару часов, может сэкономить десятки тысяч рублей по сравнению с прямым рейсом.

Если даты фиксированные, покупайте билет «туда-обратно» одним бронированием — это часто выгоднее двух отдельных. И не забудьте проверить все возможные льготы (например, для молодёжи, пенсионеров или крупных семей).

Итог: экономия требует не денег, а времени и гибкости. Планируйте заранее, будьте готовы к компромиссам по времени и стыковкам — и билеты станут заметно доступнее.