Метод "маленьких шагов": 5 привычек для красоты и ясного ума, которые стоит внедрить прямо сейчас

Приобретение полезных привычек - непростая задача. Ведь на их внедрение могут уйти долгие месяцы.
Эксперты предлагают не "насиловать организм", а ввести полезное в жизнь мягко и почти незаметно. На канале "Красота с умом" рассказывают, в чём состоит метод "маленьких шагов".
Суть метода
Суть в том, что не стоит сразу пытаться сформировать полезную привычку полностью, лучше начинать с малого, а потом самой захочется продолжать делать свой организм красивее и лучше во всех смыслах.
5 примеров начала формирования полезных привычек
- 1 полезная привычка - пить не менее 2 литров воды в день. Это насыщает ткани необходимой влагой, что сказывается на внешности и правильной работе всех систем организма. Если для вас это сложно, то не стоит мучиться. Ставьте у кровати или на рабочем столе стакан с водой и пейте понемногу маленькими глотками. Этого будет достаточно, чтобы приучить организм к необходимости пить воду.
- Также многие хотят начать заниматься спортом, но никак не могут войти в режим тренировок, кажется, что это отнимает много сил и времени. Если и у вас так, то не стоит сразу записываться в зал. Просто делайте планку по 2 минуты 1-2 раза в день, но регулярно. Ваше тело привыкнет к нагрузкам, вы сможете добавлять и другие упражнения.
- Женщинам хочется выглядеть молодо и красиво, но на длительные бьюти-процедуры не остаётся времени и сил. Попробуйте делать лёгкий массаж лица при умывании. Это совсем не сложно, а как итог - более подтянутая кожа и меньше отёков.
- Многим сложно постоянно держать дом в порядке. Начните тоже с малого, возьмите за правило мыть посуду перед сном. Чистая раковина - хороший шаг к привычке держать дом в порядке.
- Чтобы поддерживать ясный ум рекомендуется обязательно читать книги. Не осиливаете длинные произведения, отвыкли? Читайте хотя бы 5-7 минут перед сном, за год наберётся несколько полноценных книг.
