Какие мистические истории связаны с Исаакиевским собором?

Вокруг Исаакиевского собора существует немало легенд, которые добавляют загадочности и таинственности одному из самых впечатляющих храмов Санкт-Петербурга.

Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге — не просто архитектурное чудо, но и хранилище мистических легенд, которые веками окутывают это величественное здание. Его строительство, длившееся 40 лет, породило множество слухов, а сама постройка стала частью городских преданий и загадок.

Пророчество о смерти Монферрана

По легенде, архитектор Огюст Монферран получил предсказание: он умрёт сразу после завершения строительства собора. Это якобы стало причиной того, что он не торопился с работами. И действительно: спустя месяц после освящения собора в 1858 году Монферран скончался.

Интересно, что Монферран завещал похоронить себя в Исаакиевском соборе, но император не дал на это согласия. Тело архитектора пронесли вокруг храма, а затем вдова увезла его в Париж, где он был похоронен на Монмартрском кладбище. В соборе же установлен мраморный бюст зодчего.

Призрак архитектора

Очевидцы разных лет якобы замечали призрак Монферрана, который прогуливается по ступеням собора. При этом внутрь православной святыни он зайти не может.

Строительные леса и династия Романовых

Несмотря на официальное завершение строительства в 1858 году, собор ещё долго доделывали, и вокруг него долгое время стояли строительные леса. Горожане привыкли к этому зрелищу и связали леса с существованием правящей династии Романовых. Считалось, что как только уберут леса, рухнет и династия. В 1916 году леса сняли, а весной 1917-го император Николай II отрекся от престола.

Ангелы с лицами Романовых

По ещё одной легенде, у ангелов на фасадах Исаакиевского собора — лица членов императорской семьи.

Малахитовый скандал

Колонны главного алтаря собора — шедевр из малахита. На их изготовление ушло 14 632 килограмма камня. После этого, по легенде, запасы малахита иссякли: языческая богиня, хозяйка Медной горы, оскорбилась тем, что её камень пошёл на строительство православного собора, и спрятала все запасы в недра земли. На самом же деле купец Демидов, который добывал малахит, продал весь камень и снизил на него цены. Разработка месторождений стала невыгодной из-за трудоёмкости и затрат.

Чудо во время блокады

Исаакиевский собор чудом уцелел при бомбёжках Ленинграда во время Великой Отечественной войны. Немцы не стреляли по куполу здания, хотя оно было видно из любой точки города. Это позволило сохранить художественные ценности, укрытые в подвалах собора накануне наступления фашистской армии.

Существует легенда, что такое развитие событий предсказал отставной артиллерийский офицер на совете обороны города.

