Чем опасен февраль: врач предупредил, когда вирус гриппа нанесёт главный удар
Чем опасен февраль: врач предупредил, когда вирус гриппа нанесёт главный удар

Опубликовано: 24 января 2026 11:21
 Проверено редакцией
legion-media / Zoonar / MGO845309267

Пик случаев гриппа ожидается в феврале. Такой прогноз озвучил Александр Горелов, занимающий пост заместителя директора по научной работе в Центральном научно-исследовательском институте эпидемиологии Роспотребнадзора.

В интервью учёный сообщил:

«Пик заболеваемости гриппом традиционно приходится на февраль, а те же аденовирусы, риновирусы циркулируют круглый год, так что заболеваемость так или иначе будет, пока не наступит тепло».

Эксперт подчеркнул, что и в конце года, по данным 52-й недели, не отмечается существенного подъёма заболеваемости среди населения. По его словам, как правило, именно показатели по завершении декабря позволяют судить о предстоящей тенденции в распространении сезонных инфекций.

Текущее увеличение числа случаев инфекционных заболеваний, поражающих дыхательные пути, эксперт считает характерным для зимнего периода. В этот сезон люди чаще проводят время в помещениях, что способствует более тесному контакту и передаче вирусов.

Специалист также напомнил, что такие факторы, как низкая влажность воздуха, перепады погоды и другие особенности зимнего климата, создают дополнительные условия для распространения возбудителей заболеваний.

Александр Горелов отметил, что в целом уровень заболеваемости в стране не превышает показатели предыдущих лет. Среди причин этого он выделил погодные условия и вакцинацию, охват которой в этом сезоне составил 55%.

Автор:
Юлия Аликова
Город
