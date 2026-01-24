Городовой / Город / Такси на казённый счёт: депутат хочет согреть россиян из госбюджета в лютые морозы
Такси на казённый счёт: депутат хочет согреть россиян из госбюджета в лютые морозы

Опубликовано: 24 января 2026 10:37
 Проверено редакцией
legion-media / Anthony Behar / Sipa USA

Депутат Госдумы Амир Хамитов, представляющий партию «Новые люди», выступил с инициативой ввести обязанность для компаний оплачивать сотрудникам проезд на такси из дома на работу и обратно во время сильных холодов, если необходимо личное присутствие на рабочем месте. Он отметил, что в некоторых регионах морозы ниже 25 градусов считаются обычными, а дорога в таких условиях может серьезно угрожать здоровью граждан. По мнению Хамитова, если организация требует выхода в офис, должна быть обеспечена дополнительная защита работников.

В интервью народный избранник подчеркнул:

«Логично предусмотреть компенсацию безопасного проезда, например оплату такси туда и обратно».

Он отметил, что такой порядок справедлив, так как распределяет ответственность между сторонами и снижает опасность для коллектива.

Хамитов также предложил использовать дистанционную занятость при экстремально низких температурах, считая это прежде всего вопросом безопасности и рациональности. По его словам, современные цифровые инструменты позволяют многим специалистам без проблем работать удаленно. Парламентарий добавил, что подобная гибкость выгодна и сотрудникам, и работодателям.

Автор:
Юлия Аликова
