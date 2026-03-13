Народные приметы на Градовую среду 2026 – почему нельзя работать на огороде в этот день

Народные приметы и запреты Градовой среды

Многие дачники делятся на два лагеря: одни свято верят в народные приметы, другие полагаются только на агротехнику. К последним относилась и опытная огородница из Белоруссии, которая привыкла работать на участке исключительно по своему графику.

Однако один случай заставил ее кардинально пересмотреть свои взгляды и с уважением отнестись к старинным поверьям.

История дачницы

В тот год все грядки на участке были уже засажены, и планы на сезон казались завершенными. Но взгляд огородницы упал на единственный свободный клочок земли, и она захотела посадить там лук.

Соседка тут же предупредила ее, что на календаре - Градовая среда. В этот день по народным поверьям строго-настрого запрещено работать на огороде. Однако дачница отмахнулась от предостережения, посадила лук и полила его.

Городовой ру

"Урожая с этой грядки я так и не собрала. Весь мой лук — вот полностью весь — был изъеден луковой мухой. Я не могла поверить своим глазам", - рассказала она.

Самое поразительное, что на всех остальных грядках, посаженных в другое время, лук вырос совершенно обычный, с минимальными потерями. После этого случая работать в огороде в Градовую среду стало для женщины строгим табу.

В 2026 году Градовая среда выпадает на 13 апреля

Название «Градовая» возникло не случайно. Наши предки верили, что нарушителя запрета на работу в этот день может настигнуть небесная кара в виде града, который побьет все посевы.

Другие запреты на Градовую среду

нельзя пахать, сеять или полоть;

нельзя давать деньги в долг;

запрещены ссоры, зависть и уныние.

legion-media

