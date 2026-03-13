Не пырей и не крапива: вот что разрастается ковром и губит все живое – избавиться от него почти невозможно

Этот коварный сорняк расползется по всему участку, если вы не объявите ему войну

Мох – довольно неприметный сорняк, однако он гораздо опаснее пырея или крапивы. Он может появиться где угодно – на деревьях, газоне, скамейках. Если мох уже облюбовал какое-либо место, избавиться от него будет крайне сложно. Автор Дзен-канала «Сделай сам» рассказал, какие условия предпочитает этот сорняк и как его вывести.

Почему мох предпочел ваш участок

Увидели у себя незваного гостя? Вот основные причины, по которым это место ему понравилось:

Кислая почва. Мох прекрасно чувствует себя в таком грунте, тогда как газонные травы и другие культурные растения предпочитают нейтральные или слабощелочные почвы. Если на вашем участке много хвоща, подорожника или щавеля, то почва у вас кислая. Точно определить кислотность помогут тесты.

Сырость и отсутствие проветривания. Если участок находится в низине, где после дождей скапливается вода, или глинистый грунт не впитывает влагу, то его верхний слой уплотняется – и мох чувствует себя крайне вольготно.

Затененность, отсутствие солнца. Чаще всего мох захватывает территории, которые находятся на северной стороне или под густыми кронами деревьев.

Истощенная почва. Мох вполне может поселиться на почве, где недостает калия, фосфора и азота, а культурные растения будут вынуждены уступить ему место.

Вне зависимости от причины, меры против мха должны быть комплексными.

Как избавиться от мха на участке

Если мох захватил газон, как следует прочешите дерн скарификатором или специальными граблями. Не бойтесь оставлять некрасивые «проплешины»: газонная трава сразу их заселит.

Если почва действительно кислая, рассыпьте в марте молотый известняк или доломитовую муку. Повторять процедуру можно будет только через 3-4 года. Известкование снизит кислотность и сделает структуру почвы лучше: в ней станут активно развиваться полезные бактерии. После этого можно засеять проплешины после почесывания газонной смесью.

Еще одна полезная процедура – аэрация, или насыщение кислородом дерна. Для этого проколите почву вилами на глубину 10-15 см по всей зараженной территории. Тогда корни культурных растений «задышат», а излишки влаги уйдут ниже. Оставшиеся отверстия можно засыпать песком: он не только заполнит поры, но и сделает почву рыхлой.

Регулярно вносите удобрения в почву: весной – азот, осенью – калий и фосфор. Газон нужно поливать обильно, но редко, чтобы вода не просто смачивала поверхность почвы, а уходила глубже и стимулировала рост корней.

Сложнее всего избавиться от мха на деревьях, поэтому профилактика – лучшее решение. Не высаживайте деревья слишком плотно друг к другу, вовремя проводите санитарные обрезки и побелки стволов.

А что делать с тротуаром и крышей?

Если мох захватил тротуарную плитку, у вас есть два способа:

Регулярно счищать его металлическими щетками, шпателем или лопатой. Но в этом случае вы удалите только его видимую часть, а внутренний ковер продолжит расти – и процедуру придется повторять заново.

Воспользоваться агрессивными химическими препаратами. Мох погибнет уже через несколько часов, и тогда вам останется только счистить его щеткой.

Если мох захватил крышу, поможет только химия, поскольку механическая очистка рискует повредить кровлю.

