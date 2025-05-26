В России выбрали лучшую вареную колбасу: победил неожиданный фаворит

Мнение людей, а потому может отличаться от вашего.

В Казани провели слепую дегустацию варёной колбасы, в которой приняли участие обычные семьи. InKazan устроила гастротест по всем правилам: без упаковок, брендов и подсказок — только вкус, аромат и текстура. И это помогло взглянуть на любимый продукт по-новому.

Что оценивали

Колбасу разрезали на ломтики и предлагали попробовать сразу пять образцов, популярных в магазинах. Среди участников были повара, педагоги, инженеры — все, кто сам покупает продукты для дома.

Оценивали по шести критериям: внешний вид, аромат, консистенция, насыщенность вкуса, мясной вкус и сочность. Максимум — 5 баллов по каждому.

Какие марки участвовали

«Папа Может» от «Останкино»

«Докторская ГОСТ» от «Клинского мясокомбината»

«Докторская ГОСТ» от «Мясного дома Бородина»

«Сочная с окороком» от «Черкизово»

«Стародворская с окороком ГОСТ» от «Стародворья»

Что выяснили

На третьем месте — «Сочная с окороком» от «Черкизово» (3,7 балла). Её назвали подходящей для салатов и окрошки — вкус нейтральный, не перебивает другие ингредиенты.

Серебро получила «Докторская ГОСТ» от «Мясного дома Бородина» (4,0 балла). Классика: мягкая текстура, нежный вкус и приятный аромат.

А лидером стала «Стародворская с окороком ГОСТ» от «Стародворья» (4,8 балла). Её хвалили за плотную консистенцию и яркий мясной вкус. «Это та самая колбаса, которую хочется положить на хлеб и съесть сразу два бутерброда», — говорили участники.

Что сказали дегустаторы

Повар Игорь отметил, что текстура играет не меньшую роль, чем вкус. У некоторых колбас аромат сразу выдаёт: продукт качественный или нет.

А инженер Тимур добавил, что раньше брал одну и ту же, по привычке. А теперь нашёл новую — оказалось, она вкуснее и плотнее.

Итог

Иногда стоит забыть про яркие этикетки и устроить дома свой маленький гастротест. Вкус — лучший индикатор качества. И, возможно, именно так вы откроете для себя новую идеальную колбасу. Также отметим, что результаты теста субъективные и могут не совпадать с вашими ожиданиями.