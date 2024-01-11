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В СССР винегрет готовили совсем по-другому: квашеной капусты в рецепте не было

В СССР винегрет готовили совсем по-другому: квашеной капусты в рецепте не было
Заправка тоже была необычная

Салат получался гораздо сытнее.

В Советском Союзе был распространен совершенно другой рецепт винегрета. Благодаря необычным ингредиентам блюдо получалось необычайно сытным. В салат хозяйки добавляли не квашеную капусту, а самую обыкновенную тушенку. А заправляли блюдо майонезом и горчицей.

Понадобятся следующие продукты:

  • тушенка — 350 г,
  • отварная картошка — 5–6 шт.,
  • маринованные огурцы — 3 шт.,
  • вареная свекла — 1 шт.,
  • зеленый лук — 100 г,
  • майонез — 0,5 ст.,
  • горчица — 1 ч. л.,
  • уксус — 1 ст. л.

Картошку и свеклу нужно отварить. Затем нарезать кубиками. Так же измельчить маринованные огурцы и тушеное мясо.

Готовый салат требуется заправить майонезом и горчицей, влить немного уксуса. Добавить нарезанный зеленый лук, перемешать и сразу подавать к столу, пишет портал Тhe Voice.

Источник фото: gourmet-vision/imageBROKER.com/globallookpress.com

Общество Рецепты
11 января 2024 12:45
Мария Ермак
Мария Ермак
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