В СССР винегрет готовили совсем по-другому: квашеной капусты в рецепте не было

Заправка тоже была необычная

В Советском Союзе был распространен совершенно другой рецепт винегрета. Благодаря необычным ингредиентам блюдо получалось необычайно сытным. В салат хозяйки добавляли не квашеную капусту, а самую обыкновенную тушенку. А заправляли блюдо майонезом и горчицей.

Понадобятся следующие продукты:

тушенка — 350 г,

отварная картошка — 5–6 шт.,

маринованные огурцы — 3 шт.,

вареная свекла — 1 шт.,

зеленый лук — 100 г,

майонез — 0,5 ст.,

горчица — 1 ч. л.,

уксус — 1 ст. л.

Картошку и свеклу нужно отварить. Затем нарезать кубиками. Так же измельчить маринованные огурцы и тушеное мясо.

Готовый салат требуется заправить майонезом и горчицей, влить немного уксуса. Добавить нарезанный зеленый лук, перемешать и сразу подавать к столу, пишет портал Тhe Voice.

Источник фото: gourmet-vision/imageBROKER.com/globallookpress.com