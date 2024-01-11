В СССР винегрет готовили совсем по-другому: квашеной капусты в рецепте не было

В Советском Союзе был распространен совершенно другой рецепт винегрета. Благодаря необычным ингредиентам блюдо получалось необычайно сытным. В салат хозяйки добавляли не квашеную капусту, а самую обыкновенную тушенку. А заправляли блюдо майонезом и горчицей.
Понадобятся следующие продукты:
- тушенка — 350 г,
- отварная картошка — 5–6 шт.,
- маринованные огурцы — 3 шт.,
- вареная свекла — 1 шт.,
- зеленый лук — 100 г,
- майонез — 0,5 ст.,
- горчица — 1 ч. л.,
- уксус — 1 ст. л.
Картошку и свеклу нужно отварить. Затем нарезать кубиками. Так же измельчить маринованные огурцы и тушеное мясо.
Готовый салат требуется заправить майонезом и горчицей, влить немного уксуса. Добавить нарезанный зеленый лук, перемешать и сразу подавать к столу, пишет портал Тhe Voice.
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