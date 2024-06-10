Не как в России: какие забавные приметы есть в Турции у местных жителей

Даже самые ярые прагматики все равно во что-то да верят. Например, не переходят дорогу, если перед ними пробежала черная кошка или смотрятся в зеркало, если что-то забыли дома. В Турции местные жители тоже придерживаются неких правил, жизнь после которых становится на их взгляд проще и безопасней. Рассмотрим самые забавные из суеверий.

Странные приметы

Россияне, уехавшие жить в Турцию на ПМЖ, наблюдают, что в магазины и кафе с утра турки (владельцы бизнеса) всегда заходят с правой ноги. Примета гласит: «Чтобы бизнес процветал — заходи к нему с правой ноги!». Эту правилу следуют неукоснительно даже те, кто не особо верит в подобное.

Кстати, при входе в дом турки тоже стараются заходить туда с правой ноги. Тут опять же работает фраза: «В свой дом следует всегда входить с правой ноги, чтобы в доме и в семье всегда было счастье». Обувь оставляют за порогом.

«В мусульманском обществе считается, что обувь, оставленная за порогом дома, принадлежит внешнему миру. То есть, в этой квартире могут осуществляться молитвы и поэтому уличная обувь внутри помещения является признаком оскорбления чувств верующих, так как на ней находится грязь, которая недопустима там, где молятся», — поясняют в Сети знающие люди.

Турки любят зашивать на себе одежду. Это значит, что таким образом они притягивают удачу. В России же такого делать не будут, так как значение у приметы противоположное. Свистеть в Турции дома можно, на финансовую составляющую это никак не сказывается. Если в России левая ладонь чешется в деньгам, а правая к знакомству, то за границей наоборот.

Источник фото: Legion-Media

Четкое количество цветов для турчанок — это вполне нормальная практика. Девушка не расстроится, если в букете будет, например, 10 или 20 роз. Ничего страшного. Венки, которые в России принося на похороны, в Турции с удовольствием преподнесут и на свадьбу.

После того, как из дома уехали гости, турчанки выливают ведро с водой на порог, чтобы их путь был счастливым и легким. Падающая звезда для россия означает прекрасное предзнамеование. Мы в это время загадываем желание. Турки верят, что это означает чью-то смерть.

Источник фото: Legion-Media

Как и в России

Но есть и схожие с Россией приметы. Женщины и мужчины не станут сильно нахваливать красивого ребенка, чтобы его не сглазить, а при важном мероприятии человека будут сильно ругать мысленно, чтобы у него все получилось.

И русские, и турки любят носить на себе какой-нибудь оберег, чтобы защититься от сглаза. Его обычно пришивают или прикалывают на край одежды.

Источник фото: Legion-Media