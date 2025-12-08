«Вам пересчитали пенсию»: ловушка, в которой выгода — это приманка

В Северной столице и области появился новый способ мошенничества против пожилых граждан. Преступники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и, позвонив по телефону, требуют личные сведения своих жертв. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Петербургу и Ленобласти.
Мошенники убеждают людей в необходимости провести некую «перерегистрацию» за 2016–2018 годы. Во время разговора они начинают зачитывать первые числа банковской карты человека, а затем просят озвучить оставшиеся цифры и прислать код из полученного сообщения.
Как только злоумышленники получают всю информацию, средства с банковской карты становятся для них доступны.
Сотрудники полиции напоминают горожанам: нельзя сообщать свои персональные или банковские данные по телефону, даже если звонящий утверждает, что действует от имени какого-либо ведомства. Также правоохранители рекомендуют сразу прервать разговор, если поступает подобный звонок.
Как подчеркнули в полиции, безопасность личных средств зависит от внимательности самих граждан.