Городовой / Город / «Вам пересчитали пенсию»: ловушка, в которой выгода — это приманка
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов» Город
«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы Общество
Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей Город
Петербургские адреса: лабиринт, в котором заблудятся даже местные Город
Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

«Вам пересчитали пенсию»: ловушка, в которой выгода — это приманка

Опубликовано: 8 декабря 2025 04:46
«Вам пересчитали пенсию»: ловушка, в которой выгода — это приманка
«Вам пересчитали пенсию»: ловушка, в которой выгода — это приманка
Городовой ру

Мошенники вымогают деньги у граждан, обещая провести фиктивную «перерегистрацию» за прошлые годы.

В Северной столице и области появился новый способ мошенничества против пожилых граждан. Преступники представляются сотрудниками Пенсионного фонда и, позвонив по телефону, требуют личные сведения своих жертв. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Петербургу и Ленобласти.

Мошенники убеждают людей в необходимости провести некую «перерегистрацию» за 2016–2018 годы. Во время разговора они начинают зачитывать первые числа банковской карты человека, а затем просят озвучить оставшиеся цифры и прислать код из полученного сообщения.

Как только злоумышленники получают всю информацию, средства с банковской карты становятся для них доступны.

Сотрудники полиции напоминают горожанам: нельзя сообщать свои персональные или банковские данные по телефону, даже если звонящий утверждает, что действует от имени какого-либо ведомства. Также правоохранители рекомендуют сразу прервать разговор, если поступает подобный звонок.

Как подчеркнули в полиции, безопасность личных средств зависит от внимательности самих граждан.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью