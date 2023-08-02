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Вас хотят обмануть: вот как в отелях Турции наживаются на доверчивых туристах

2 августа 2023 09:15
В бюджетных отелях из вас пытаются выкачать деньги
Вас хотят обмануть: вот как в отелях Турции наживаются на доверчивых туристах
Фотобанк - legion-media.ru

Эти ловушки заставляют вас тратить деньги.

В недорогих отелях Турции всегда пытаются нажиться на туристах. И поэтому ваша поездка на отдых может омрачиться выставленным в гостинице внушительным счетом. Чтобы такого не произошло, запомните эту хитрость бюджетных мест отдыха.

В жарких странах стараются заработать даже на воде. Во многих отелях она платная. Да, ее можно пить свободно на завтраках и обедах, но бутылки из холодильника вашего номера будут за деньги. Так же как и в обычном баре, и на пляже отеля. Об этом следует узнавать заранее.

Заставляют туристов опустошить кошелек и во время экскурсий. Заранее вы заплатите за трансфер, гида, но не за воду. Ее вам придется покупать отдельно, и стоить она будет недешево, пишет Дзен-канал «Туту».

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Автор:
Светлана Цимбалюк
Общество
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