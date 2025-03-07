Весна близко: Петербург готовится к стихийным бедствиям

Комплексный подход позволяет минимизировать риски возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечить безопасность жителей города.

В Санкт-Петербурге с 15 апреля будет установлен пожароопасный сезон. Одновременно с этим город проводит подготовительные работы для предотвращения негативных последствий весеннего паводка. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Готовность городских служб к чрезвычайным ситуациям

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности подчеркнул готовность городских служб к выполнению задач по предотвращению и ликвидации ЧС.

«Силы и средства Санкт-Петербургской территориальной подсистемы РСЧС готовы к выполнению задач», — уточнил Беглов.

Это подтверждает серьезный подход к организации работы по обеспечению безопасности граждан в период повышенного риска.

Минимальные риски подтоплений, но план действий готов

Глава города отметил, что в Петербурге за последние годы не наблюдалось весенних паводков и ледовых заторов. Однако из-за таяния снега постепенно повышается уровень воды в реках и каналах.

Хотя риски подтоплений оцениваются как минимальные, городское правительство разработало и уточнило план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сотрудники Гидрометцентра ведут постоянный мониторинг обстановки.

Профилактические меры по предупреждению паводка

В рамках подготовки к весеннему паводку были проведены ряд профилактических мероприятий. Например, в поселке Песочный было расширено русло реки Черной, что позволит снизить риск подтоплений.

Представители «Водоканала» подготовили к прохождению паводковых вод 10 водоочистных и 24 канализационных комплекса. До конца марта будет проверена готовность к прохождению паводка 155 гидротехнических объектов.

Это показывает системный подход к решению проблемы и готовность городских служб к возможным чрезвычайным ситуациям.

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