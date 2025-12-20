Вино - кошачье, мороженое - собачье: безопасны ли лакомства для животных, заполонившие WB, Ozon и магазины

Создатели гарантируют, что созданы с заботой о братьях наших меньших, но веры им давно уже нет.

Представьте картину: вы за ужином с бокалом вина, а ваш кот с видом философа лакает собственную рюмочку «Абрау Кото». Собака тем временем ждёт свою порцию безалкогольного «псивка».

Индустрия лакомств для питомцев добралась и до этого рубежа — теперь они могут «пить» с нами за компанию и употреблять десертики для животных. Но возникает простой вопрос: а они точно этого хотят? И, что важнее, нужно ли это их организму?

Начнём с кошачьего «вина». Алкоголь в нём и близко не ночевал — кошки его не переносят. В бутылочке с модной этикеткой обычно скрываются вода, свекольный или морковный сок и главный ингредиент — настойка валерианы или кошачьей мяты.

То есть, по сути, это не вино. Ветеринар-гастроэнтеролог Яна Бажанова подтверждает: травы безопасны для большинства, а вот с соками — осторожно. Виноградный, например, может быть токсичен.

Производители на маркетплейсах зазывают: «Теперь вам не придется пить в одиночку!» А в отзывах владельцы сухо констатируют: «Кошка не пьет, хоть самому лакай». И реакция питомца — лучшая критика.

Специалист советует, если уж экспериментировать, то с чайной ложки и не часто, отмечает Роскачество. Ни о каких 100 мл в день речи быть не может — это путь к гиперактивности и проблемам с пищеварением.

С собаками история иная. На них травы-эйфорианты не действуют, поэтому в основе «шампанского» и «пива» — куриный бульон, дрожжевой экстракт, гидролизат белка и, увы, консерванты вроде бензоата натрия.

«Для здоровых питомцев компоненты безопасны в малых дозах, — отмечает Бажанова. — Но консерванты при частом употреблении могут привести к расстройству ЖКТ». То есть пару чайных ложек на праздник — предел. Некоторые псы, судя по отзывам, «обожают это шампанское», но это вопрос вкуса, а не пользы.

Отдельная глава — собачье мороженое. Составы пестрят ингредиентами: от безобидной овсяной муки до лактозы, мёда, эритрита и арахисовой пасты. Вердикт ветврача жёсток: она бы не рекомендовала такое мороженое.

Каждый компонент — потенциальный провокатор непереносимости или диареи. Если очень хочется угостить — микроскопическая порция и бдительное наблюдение. Но проще заморозить кусок простого кефира или мясного бульона. По итогу, лучше хайповые лакомства не покупать, или давать ограниченно, наблюдая за эффектом.

