Власти Петербурга раскрыли неожиданный план: где останутся платные парковки

Акцент будет сделан на создании перехватывающих и многоэтажных автостоянок. О расширении платных парковок речи пока не идет, рассказал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков
Увеличение территории платных парковок в 2026 году не планируется. Недавно этот процесс был завершён: в декабре 2025 года жители Центрального и Адмиралтейского районов получили 1154 дополнительных парковочных места, среди которых 141 предназначено для людей с инвалидностью, сообщает ТАСС.
Главное направление работы на перспективу связано с формированием единой городской системы парковок.
Особое внимание уделяется строительству перехватывающих стоянок и многоуровневых паркингов на въездах в центр города. Такие объекты должны побудить автовладельцев пересаживаться на городской транспорт и снизить заторы, возникающие в часы наибольшей загруженности.
Поляков отметил, что в 2026 году преобразование транспортной инфраструктуры продолжится. По его словам, «важно сделать Петербург образцом современного мегаполиса XXI века». Эта задача станет одной из ключевых для города в ближайшем будущем.
