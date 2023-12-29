Вместо селедки под шубой: удивите гостей этими бутербродами

Классическая селедка под шубой со временем может надоедать. Тогда на помощь придет этот рецепт бутербродов. Он разнообразит ваш новогодний стол.
Ингредиенты:
- сельдь — 150 г,
- свекла — 1 шт.,
- морковь — 1 шт.,
- вареное яйцо — 1 шт.,
- лук — 40 г,
- майонез — 2 ст. л.
Свеклу, морковь и яйцо предварительно отварите. Затем измельчите их на терке. Лук и сельдь мелко нарежьте. На каждый кусок хлеба или багета нанесите небольшое количество майонеза, а затем слоями выложите остальные компоненты, советует портал Lafoy. Приятного аппетита!
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