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Вместо селедки под шубой: удивите гостей этими бутербродами

Вместо селедки под шубой: удивите гостей этими бутербродами
Оригинальное блюдо вместо банальной «шубы»

Готовятся в разы проще салата.

Классическая селедка под шубой со временем может надоедать. Тогда на помощь придет этот рецепт бутербродов. Он разнообразит ваш новогодний стол.

Ингредиенты:

  • сельдь — 150 г,
  • свекла — 1 шт.,
  • морковь — 1 шт.,
  • вареное яйцо — 1 шт.,
  • лук — 40 г,
  • майонез — 2 ст. л.

Свеклу, морковь и яйцо предварительно отварите. Затем измельчите их на терке. Лук и сельдь мелко нарежьте. На каждый кусок хлеба или багета нанесите небольшое количество майонеза, а затем слоями выложите остальные компоненты, советует портал Lafoy. Приятного аппетита!

Источник фото: Фотобанк - unsplash.com

Общество Рецепты
29 декабря 2023 08:00
Ольга Назарова
Ольга Назарова
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