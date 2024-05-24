Внимание всем въезжающим в Турцию: туристов перестали впускать в страну с телефонами

Туристов, которые часто летают в Турцию, ждет не слишком приятный сюприз. В страну смогут запросто не пустить, проверив содержимое ручной клади и чемодана. И поводом для отказа станет вовсе не наличие оружия и запрещенных веществ в чемодане, а самый обычный мобильный телефон.

Уже с этого года власти планируют запустить режим жесткого контроля за всеми въезжающими на территорию. Особое внимание уделят электронике, которая находится в багаже. Если в сумке наличествует более одного смартфона в упаковке, гаджеты могут изъять, а вас наказать согласно местным законам. Правила коснутся тех, кто никак не регистрировал телефоны и везет из в Турцию с целью перепродажи.

Источник фото: news.ru/Belkin Alexey/Globallookpress.com

Keystone Press Agency/Apawire/Globallookpress.com

Неизвестно, какие преценденты послужили такой суровой мере, но вероятно, на то были причины. Отдыхающим, которые едут в отпуск с одним-единственным смартфоном, внутри которого есть сим-карта, предназначенным для личного пользования, никаких штрафов, арестов и депортаций не грозит.

Тем, кто не очень осведомлен о других запретах, следует запомнить, что в Турцию нельзя приезжать с животными. Взять любимую собачку на море, увы, не выйдет. Да и попугайчик угодил в "черный список". На контроле вам придется выбирать: либо отправляться восвояси с питомцем, либо отдать его сердитым дядям, подписав, скорее всего, на верную погибель.

Не стоит брать в Турцию и ремни или кошельки из крокодиловой кожи, предметы антиквариата, запрещенные вещества. Проблемы возникнут и у тех, кто накупил алкоголя в "дьюти фри". По закону, ввозить свыше литра крепких напитков (более 22%) и двух литров слабоалкогольных не положено. Придется "угостить" таможенников в воздушной гавани, чтобы не возмущались.

Источник фото: news.ru/Belkin Alexey/Globallookpress.com

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Аккуратнее следует быть и с лекарствами. С одной стороны, препараты, которые вам выписал врач в России, должны быть разрешены для ввоза. Вы же будете их применять для личных нужд. Но с другой, определенные пилюли могут быть в принципе запрещены на территории Турции. И вот тогда могут возникнуть проблемы. Чтобы их избежать, лучше нотариально заверить в РФ перед вылетом рекомендации врача, если препарат вам жизненно необходим в отпуске.

Источник фото: news.ru/Belkin Alexey/Globallookpress.com