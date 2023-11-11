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Во время уборки забудьте про ведро с водой: лучше достать другой инструмент

Во время уборки забудьте про ведро с водой: лучше достать другой инструмент
Это действительно работает

Простой лайфхак избавит от грязи в доме.

Большинство людей моет полы классическим способом — при помощи тряпки и большого ведра с водой. Но при таком методе на покрытии часто остается лишняя влага. Впоследствии оно становится еще грязнее, ведь сверху сразу же оседают сухая пыль и мусор.

Чтобы не растаскивать влажную грязь по всей квартире, воспользуйтесь несложным лайфхаком. Уберите подальше ведро и достаньте пульверизатор.

Налейте в него разбавленное моющее средство, обрызгайте испачканные участки пола и пройдитесь по ним шваброй из микрофибры. Так уборка станет более простой и эффективной, обещает портал Novate.

Источник фото: Фотобанк - pxhere.com

Общество Дом Лайфхак
11 ноября 2023 12:15
Лада Гильмуллина
Лада Гильмуллина
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