Во время уборки забудьте про ведро с водой: лучше достать другой инструмент

Большинство людей моет полы классическим способом — при помощи тряпки и большого ведра с водой. Но при таком методе на покрытии часто остается лишняя влага. Впоследствии оно становится еще грязнее, ведь сверху сразу же оседают сухая пыль и мусор.

Чтобы не растаскивать влажную грязь по всей квартире, воспользуйтесь несложным лайфхаком. Уберите подальше ведро и достаньте пульверизатор.

Налейте в него разбавленное моющее средство, обрызгайте испачканные участки пола и пройдитесь по ним шваброй из микрофибры. Так уборка станет более простой и эффективной, обещает портал Novate.

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