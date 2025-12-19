Городовой / Город / Петербуржцев испытают на прочность: почему ЗСД превратится в запретную зону в канун праздников?
Петербуржцев испытают на прочность: почему ЗСД превратится в запретную зону в канун праздников?

Опубликовано: 19 декабря 2025 12:46
В Санкт-Петербурге ввели ограничения, связанные с проведением официальных мероприятий.

В Санкт-Петербурге 21 и 22 декабря, в связи с проведением официальных мероприятий, возможны непродолжительные ограничения движения на участке Западного скоростного диаметра от КАД Юг до набережной Екатерингофки, а также в обратном направлении. Об этом проинформировали представители пресс-службы трассы.

Ожидается, что изменения затронут водителей, следующих как в одну, так и в другую сторону.

В ведомстве обратились к автомобилистам с просьбой учитывать возможные затруднения при планировании поездок. В пресс-службе заявили:

«Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута и времени в пути, использовать навигационные сервисы, следить за дорожной обстановкой, в том числе обращая внимание на данные, выводимые на табло переменной информации».

Ранее стало известно, что приблизительно 90% жителей города на Неве относятся спокойно к превышению скоростного режима.

Автор:
Юлия Аликова
