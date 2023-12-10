Вот чем надо чистить абажур: изделие не будет испорчено

Абажуры, как и люстры, быстро притягивают к себе пыль. Однако как очистить такой аксессуар — непонятно. Влажной тряпкой убрать все загрязнения затруднительно, а при стирке в машинке есть риск испортить деликатную ткань.

Впрочем, опытные хозяйки давно нашли решение этой проблемы. Они вооружаются роликом для одежды.

Сначала нужно провести липким слоем по любой другой поверхности, чтобы на абажуре не осталось следов клея. Затем пройтись по аксессуару.

После такой уборки ни пылинки не останется. Не испортится даже самая нежная и деликатная ткань, пишет портал «Смекалочка».

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