Вот что в СССР ели вместо конфет: любимые лакомства советских детей

Выбор конфет и других сладостей в современных супермаркетах иногда сбивает с толку. А вот в советские годы ассортимент был весьма скудным — ирис и леденцы на палочке в основном были пределом мечтаний, так что детям приходилось постоянно что-нибудь изобретать.

Например, вместо жвачки многие жевали гудрон. Но были и более аппетитные лакомства. Вот шесть домашних десертов, которые очень ценили ребятишки того времени.

Хлеб с маслом и сахаром

Это угощение заменяло собой полноценный торт. Ломтик хлеба смазывали жирным слоем сливочного масла, а затем щедро посыпали сахаром. Чтобы сделать лакомство еще вкуснее, вместо сахарного песка нередко использовали варенье. А если денег не было, то масло приходилось заменять маргарином.

Печенье с маслом

Хлеб — далеко не единственный продукт, на который дети любили намазывать масло. Часто еще делали бутерброд из печенья. Для этого брали одну штучку обычного «‎Юбилейного», смазывали пожирнее, а сверху накрывали еще одним печеньем. Если добавить сюда прослойку из джема, получалось еще вкуснее.

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Пенка от варенья

В процессе приготовления варенья часто появлялась пенка. И просто так ее никогда не выбрасывали: ее снимали ложкой и клали на блюдце, чтобы остывала. Вот только запастись терпением удавалось не всем.

Прелесть пенки была в ее потрясающе сладком вкусе. Некоторые любили намазывать ее на хлеб или есть вприкуску с чаем, но чаще всего лакомство уплетали прямо с блюдца в считанные секунды, пока оно еще горячее.

Сметана с сахаром и какао

Во многих советских столовых стакан сметаны подавали как отдельную закуску — было питательно и калорийно. Но сладкоежки придумали свой вариант и стали добавлять к молочке сахар и немного какао. В результате получался нежный крем, который используют и сейчас в качестве прослойки в тортах и пирожных.

Жженый сахар

Эту сладость чаще всего готовили взрослые, поскольку без сноровки можно было получить немало ожогов. В сковороду насыпали сахар и плавили его, пока масса не станет густой и не приобретет темно-коричневый цвет. Затем смазывали блюдце маслом и выливали на него получившуюся карамель.

После оставалось только дождаться, когда же она застынет. Если начать поедать угощение раньше времени, можно было остаться без пломб — таким липким и тягучим оно было.

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Сухой кисель

Сам по себе напиток детям не особо нравился, а вот полакомиться сухими и сладкими брикетами любили многие. К слову, это также касалось детских молочных смесей и какао-порошка, пишет портал Letidor.

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