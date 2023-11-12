Вот как правильно отправить летние вещи «на зимовку»: помогут три важных правила

В первой половине осени самое время убрать на хранение летние вещи. Но делать это нужно определенным образом, чтобы они благополучно дожили до следующего сезона. Главное, не полениться и сделать все правильно.

Прежде всего, отправлять «на зимовку» следует только чистые одежду и обувь. Вещи обязательно выстирайте или отнесите в химчистку. А босоножки, сандалии и туфли протрите влажной тряпочкой и тщательно высушите.

Кроме того, обувь необходимо набить газетами или бумагой, чтобы она не деформировалась во время хранения. И обязательно спрячьте в тканевые чехлы — самодельные или купленные. Они защитят поверхность от царапин и других механических повреждений.

Место тоже имеет очень важное значение. Лучше всего летний гардероб и аксессуары отправить в сухое, темное и проветриваемое пространство. Обычно для этого используют объемный шкаф с полками и перекладиной, пишет РБК.

Автор: Айкин Андрей

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